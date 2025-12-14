DOLAR
ÇEDES Öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi’nde Buluştu

ÇEDES programı kapsamında Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri, Nasuh Paşa Külliyesi’ni ziyaret ederek tarih ve değerler eğitimi aldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:23
Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen ’Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) Programı kapsamında Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi’nde bir araya geldi.

Ziyaret ve Rehberlik

Efeler İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, tarihi ve manevi yönüyle öne çıkan Nasuh Paşa Külliyesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrencilere rehberlik eden manevi danışmanlar tarafından külliyenin tarihi geçmişi, mimari yapısı, kültürel ve dini önemi hakkında bilgiler aktarıldı.

Değerler ve Sohbet

Program kapsamında Şube Müdürü Muhammet Yılmaz tarafından gerçekleştirilen sohbette ahlak, sorumluluk, saygı ve toplumsal değerler üzerinde durularak gençlerin milli ve manevi değerlerle bağ kurmalarına katkı sağlandı.

Etkinlik sonunda öğrenciler memnuniyetlerini dile getirirken, bu tür programların hem tarih bilinci kazandırması hem de değerler eğitimi açısından faydalı olduğu ifade edildi.

