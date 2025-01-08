12 Yıl Sonra Bulunan Hüseyin Bağatur'un Cenazesi Elazığ'da Defnedildi

Malatya'da kaybolduktan 12 yıl sonra kemikleri bulunan Hüseyin Bağatur'un cenazesi, Elazığ'ın Keban ilçesinde toprağa verildi. Otopsi raporuna göre, Bağatur'un öldürülmesi olayının arka planında yatan soruşturma sürüyor.

Cenaze Töreni ve Aile Yorumları

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, 18 Temmuz 2024'te Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde gömülü insan kemikleri bulundu. Yapılan DNA testleri sonucunda bu kemiklerin Hüseyin Bağatur'a ait olduğu doğrulandı ve ateşli silahla vurulmuş olduğu tespit edildi.

Abla Zahide Kopan, ağlamaklı bir ses tonuyla, "Yüreğim çok yanıyor, yıllarca Hüseyin'i aradım. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Kardeşinin bulunmasına yönelik mücadelesini vurgulayan Kopan, "Bugüne kadar ümidimi kaybetmedim, ama cesedine ulaşmam en azından içimi bir nebze rahatlattı" ifadelerini kullandı.

Ailece Taşıdıkları Acı

Bağatur'un yeğeni Muhammed Kopan ise, annesinin yıllarca süren medeni cesareti ve kararlılığı sayesinde dayısının cesedini bulduklarını belirtti. "18 Temmuz'da polis ekipleri bir cesede ulaştıklarını ve bu cesedin dayım Hüseyin Bağatur'a ait olduğunu düşündüklerini söyledi. Aile olarak bu süreçte hiç vazgeçmedik" diye konuştu.

Olayla İlgili Tutuklamalar

Soruşturma devam ederken, geçtiğimiz yıl Hüseyin Bağatur'un eski eşi H.G., A.R.T. ve B.T.'nin tutuklandığı bilgisi verildi. Aile, cinayeti işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor.

Malatya'da kaybolduktan 12 yıl sonra kemikleri bulunan Hüseyin Bağatur'un cenazesi Elazığ'ın Keban ilçesinde toprağa verildi.

Malatya'da kaybolduktan 12 yıl sonra kemikleri bulunan Hüseyin Bağatur'un cenazesi Elazığ'ın Keban ilçesinde toprağa verildi.