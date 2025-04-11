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14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali Fethiye'de Başladı

Fethiye, 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali ile damakları şenlendiriyor, el sanatlarına hayat katıyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 19:04
14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali Fethiye'de Başladı

Fethiye'de 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali tüm coşkusuyla başladı. Fethiye Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde gerçekleştirilen bu renkli etkinlik, Yeşilüzümlü Mahallesi'nde düzenleniyor.

Festivalde katılımcılara, lezzetli kuzugöbeği çorbası ikram ediliyor. Festival alanında, yerel kadınların el emeği göz nuru ile dokuduğu dastar bezleri, yöresel el sanatları ve çeşitli yiyeceklerin satışı yapılıyor.

Bazı mahalle sakinleri, ormandan topladıkları kuzu göbeği mantarlarını kilosu 2500 ila 4000 lira arasında satışa sunarak dikkat çekiyor.

Festivalin Açılış Töreni

Festivalin açılış töreninde, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, etkinliğin gastronomi ve el sanatları ile bölgenin tanıtımına önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı. Karaca, gelecek yıllarda festivali daha da büyüterek devam ettireceklerini ifade etti.

Törende, yöresel halk oyunları ekibi ve Etiyopya Akrobasi Grubu unutulmaz gösteriler sundu. Ayrıca davul zurna eşliğinde yöresel delbek sanatçıları da performans sergiledi.

Bu yıl 13 Nisan'da sona erecek olan festival, Fethiye'nin zengin kültürel mirasını kutlamaya ve tanıtmaya devam ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali düzenlendi. Katılımcılara...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali düzenlendi. Katılımcılara kuzugöbeği çorbası ikram edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali düzenlendi. Katılımcılara...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali düzenlendi. Katılımcılara kuzugöbeği çorbası ikram edildi.

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