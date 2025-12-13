Ankara'da eğlence mekanında silahlı kavga: 9 gözaltı

Ankara'da bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, çıkan kavgada silahların ateşlenmesiyle birlikte toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın gelişimi

İddiaya göre eğlenmek için mekana giden 3 şahıs, alkolün etkisiyle mekan çalışanlarıyla 'yan baktın' tartışması başlattı. Bu kişiler daha sonra tehditler savurarak mekandan ayrıldı.

Daha sonra aynı şahıslar, yanlarına 4 arkadaşını alarak mekanın kapısına geri döndü. Müşteriler ile iş yeri çalışanları arasında başlayan kavga, yumruklaşma ile başlayıp silahların ateşlenmesiyle tırmandı.

Mekan içinde rastgele ateş eden ve tehditler savuran şüpheliler, polisin müdahalesiyle kaçamadı. Olay yerine müdahale eden Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri şüphelileri tek tek gözaltına aldı. Aralarında mekan çalışanlarının da bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

