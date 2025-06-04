Bakan Işıkhan, ILO Konferansı'nda Türkiye'nin İşsizlik Oranını Duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) Cenevre'deki 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'deki işsizlik oranının %8,2 ile son 20 yılın en düşük seviyelerine inmiş olacağını bildirdi. Ayrıca, son üç yılda yaklaşık 2,5 milyon kişiye yeni istihdam olanakları sağlandığını duyurdu.

Bakan Işıkhan, ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo'ya, “İşler, Haklar ve Büyüme” konulu raporu için teşekkür ederek, raporun büyüme ile insana yakışan işler ve çalışan hakları arasındaki ilişkinin zayıflamasının sosyal adalet açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Işıkhan, büyümenin yalnızca bir başlangıç olduğunu belirterek, bunun onurlu bir yaşam için yeterli olmadığını ifade etti.

Ulusal İstihdam Stratejisi

Işıkhan, “Türkiye Yüzyılı” hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ifade edildiği gibi, milletin gücüne dayandığını ve üretim, istihdam ile sosyal uyumu esas aldığını belirtti. Bu bağlamda kısa süre önce duyurulan Ulusal İstihdam Stratejisi, çalışma hayatının tüm paydaşlarıyla hazırlanmış olup dört temel politika alanına odaklandığını söyledi: ikiz dönüşüm, kapsayıcı istihdam, sosyal koruma ve kırsal kalkınma.

Işıkhan, bu stratejinin, değişen çalışma hayatında işler, haklar ve büyüme arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi amaçladığını ifade ederek, aktif iş gücü programlarının hayata geçirildiğini belirtti.

ILO Sözleşmeleri ve Sosyal Adalet

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin ILO'nun tüm temel sözleşmelerini onaylaması ve çalışma mevzuatını sürekli geliştirmesinin, “Herkes için insana yakışır işler” hedefine olan bağlılığını gösterdiğini söyledi. Ayrıca, ILO'nun Denizcilik Çalışma Sözleşmesi ile Zorla Çalıştırmaya İlişkin 2014 Protokolü'nün onay sürecinin hızlandırıldığını belirtti.

Bölgesel İstikrar ve Barış Çabaları

Işıkhan, Türkiye’nin krizin ortasında barış ve istikrar sağlama konusunda sorumluluk taşıdığını vurguladı. 10 yılı aşkın süredir milyonlarca Suriyeliyi misafir eden Türkiye, insani değerleri gözeterek tarih boyunca doğru tarafı seçtiğini belirtti. Türkiye'nin, yeni Suriye yönetiminin, güçlü bir toplum ve devlet inşa etme çabalarını desteklediğini söyledi.

Filistin'e Destek Çağrısı

Işıkhan, ILO'nun raporunda yer alan Filistinlilerin barış ve onurlu yaşam haklarının sağlanması için iki devletli çözümün derhal hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Gazze'deki kritik ekonomik ve sosyal koşullara dikkat çekerek, Filistin'in ILO toplantılarına gözlemci olarak katılımına ilişkin taslak kararın önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Son olarak, Işıkhan, uluslararası toplumu, Filistin halkının adil barış mücadelesine destek vermeye davet ederek, “Gazze'deki soykırımı durdurun” çağrısında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO), İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Genel Kurula hitap etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO), İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 113. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Genel Kurula hitap etti.