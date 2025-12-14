DOLAR
Bartın'da 01:52'de 3 Ayrı Kaza: Köpek Telef, Ufak Sıyrıklarla Atlatıldı

Bartın'da 01:52'de Kuyumcular, Çavuş Caddesi ve Karaçay Mahallesi'nde üç ayrı kaza oldu; bir köpek telef oldu, kazalar hafif sıyrıklarla atlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 03:45
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 03:53
Bartın'da 01:52'de 3 Ayrı Kaza: Köpek Telef, Ufak Sıyrıklarla Atlatıldı

Bartın'da Gece Yarısı 01:52'de Üç Ayrı Kaza

01:52 sıralarında Bartın'da üç farklı noktada peş peşe trafik kazaları meydana geldi. Meydana gelen kazalarda sadece bir köpek yaralandı ve olaylar bölge trafiğini etkiledi.

Kuyumcular Mevkii: Plakası ve sürücüsü bilinmeyen araç köpeğe çarptı

Bartın-Zonguldak karayolu Kuyumcular mevkii'nde yola çıkan köpeğe bir araç çarptı. Kazanın ardından plakası ve sürücüsü bilinmeyen araç olay yerinden ayrıldı; köpek telef oldu. Polis, araç ve sürücünün tespiti için çalışma başlattı.

Çavuş Caddesi: İki otomobil çarpıştı, yaralananlar hafif atlatıldı

Aynı dakikada Bartın-Zonguldak karayolu Çavuş Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı. Her iki araçta bulunan toplam 3 kişi kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü sağlandı; araçların kaldırılmasının ardından yol normale döndü. Araçlar, polis ve çevredeki vatandaşlar tarafından yol dışına çıkarıldı.

Karaçay Mahallesi: Şarampole devrilen araçta yaralanma yok

Aynı dakika içinde gelen üçüncü ihbar, Karaçay Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezi önünden oldu. Yoldan çıkan araç şarampole devrildi; araçta bulunan toplam 5 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Devrilen araç çekici yardımıyla kurtarıldı. İlgili tespitlere göre araç sürücüsünün alkollü olduğu ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücüye para cezası kesildi.

