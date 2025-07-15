15 Temmuz'da Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta Anma Etkinlikleri

Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri büyük bir katılım ile gerçekleştirildi.

Manisa'da Törenler

Manisa Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, mehter takımının gösterisiyle başladı. Ardından şehitler için saygı duruşu'nda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Türk milletinin tarihi boyunca büyük zaferlerle dolu bir mirasa sahip olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne yönelik karanlık bir leke olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki konuşması ise meydandaki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Programda, darbe girişimi sırasında şehit olan polis Halit Gürsel'in belgeseli izlenirken, protokol üyeleri ve katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim üyelerinin verdiği Tasavvuf Musikisi konserinin ardından, ilahiler okunarak dualar edildi.

Aydın'daki Anma Etkinlikleri

Aydın Valiliği'nin Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlediği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Vali Yakup Canbolat, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemine vurgu yaptı. Konuşmanın ardından, Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri şiir okudu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi korosu, alanı dolduran vatandaşların katılımıyla kahramanlık türküleri söyledi.

Etkinlik, halk oyunları ve mehteran takımının gösterisi ile devam etti, ardından 15 Temmuz belgeseli izlenerek, şehitler için dua edildi.

Denizli'deki Programlar

Denizli'de, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, şehitler için saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı'nın ardından Kuran-ı Kerim okundu. Vali Ömer Faruk Coşkun, bu özel günün milletin direnişinin ve kahramanlığının göstergesi olduğunu ifade etti. Şehitler ve gaziler için dualar edildi ve sema gösterisi sunuldu.

Uşak'ta Millî Birlik Yürüyüşü

Uşak'ta, etkinlikler kapsamında Millî Birlik Yürüyüşü gerçekleştirildi. Katılımcılar, Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplanarak, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında 100 metre uzunluğunda bir Türk bayrağı açıldı. Uşak Valisi Naci Aktaş, her yaştan, meslekten ve inançtan vatandaşların bir araya geldiğini vurgulayarak, 15 Temmuz'un milletimizin birlik ve beraberliği için önemli bir simge olduğunu belirtti.

Etkinlikleri, AK Parti Uşak milletvekillerinin konuşmaları ve Uşak Belediyesi Kent Orkestrası'nın verdiği konser takip etti. Ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Mehteran Takımı gösteri yaptı. Programa, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan polis memuru Mehmet Çetin’in babası Hüseyin Çetin de katıldı.

Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi. Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programda ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi. Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen programda ilk olarak şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programa çok sayıda vatandaş katıldı.