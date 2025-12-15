Berlin'de 5 Saatlik Zelenskiy–Trump Heyeti Görüşmesi Sonuçsuz

Berlin'de 5 saati aşan görüşme sonuç vermedi

Zelenskiy ile Trump heyeti Berlin'de masaya oturdu; temaslar yarın devam edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderliğindeki heyetlerin Almanya'nın başkenti Berlinde gerçekleştirdiği görüşmeler, beş saati aşkın süresine rağmen somut bir sonuç üretmedi. Görüşmelerin yarın sabah yeniden başlayacağı açıklandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Zelenskiy liderliğindeki müzakere heyetini ve Witkoff ile Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'i Berlin'de karşıladı. Taraflar, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine ilişkin müzakereler için masaya oturdu.

Alman basınında yer alan haberlere göre Başbakan Merz, görüşme salonundan erken ayrıldı; ancak Merz'in danışmanının temasları sürdürmek üzere salonda kaldığı ifade edildi.

Dmytro Lytvyn, görüşmelere ilişkin olarak, "Görüşmeler 5 saatten fazla sürdü ve yarın sabah yeniden başlamak üzere bugünlük sona erdi" dedi. Lytvyn, Zelenskiy’nin pazartesi günü Berlin’deki görüşmeler tamamlandıktan sonra konuyla ilgili değerlendirmede bulunacağını belirtti. Ukraynalı yetkili, tarafların görüşmede taslak belgeleri ele aldıklarını söyledi.

Görüşmeler öncesinde Zelenskiy, Berlin ziyaretinde ABD’den cephe hattının dondurulması için destek isteyeceğini açıklamıştı. Zelenskiy, "En adil seçenek, şu an olduğumuz yerde kalınmasıdır. Doğru olan bu olacaktır, çünkü bu bir ateşkes. Rusya’nın buna olumlu bakmadığını biliyorum ancak Amerikalılar bu konuda bize destek olsun isterdim" ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, "Berlin’deki zirve önemli. Burada hem Amerikalılar hem Avrupalılar ile bir araya geleceğiz" diye eklemişti.

NATO üyeliği hedefi üzerinde tartışma

Zelenskiy, gazetecilerle yaptığı bir sohbette, Ukrayna’nın kendilerine verilecek güvenlik garantileri karşılığında barış görüşmelerinde bir taviz olarak NATO’ya üyelik hedefinden vazgeçebileceklerini belirtmişti: "NATO üyeliği, en başından bu yana Ukrayna’nın arzusuydu. Burada gerçek güvenlik garantileri söz konusudur. Fakat ABD ve Avrupa’dan bazı ortaklar bu hedefi desteklemedi."

Ukraynalı lider, güvenlik garantilerinin kapsamını da anlatarak, "Dolayısıyla bugün Ukrayna ile ABD arasındaki ikili güvenlik garantileri, ABD’den NATO’nun 5. maddesi benzeri garantiler ve Avrupalı dostlarımız ayrıca Kanada ve Japonya gibi diğer ülkelerden verilecek güvenlik garantileri, yeni bir Rus işgalini önlemek için bir fırsat teşkil ediyor" dedi. Zelenskiy, bu garantilerin hukuken bağlayıcı olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu, bizim açımızdan bir tavizdir" ifadelerini kullandı.

Taraflar arasında Berlin'deki temasların içeriği ve ilerleyişi, yarın yapılacak oturumlarla netleşmeye devam edecek.

