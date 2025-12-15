Malatya'da 13 Yaşındaki Berat S. Hastanede Hayatını Kaybetti

Malatya’da akşam saatlerinde Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesi’nde fenalaşan Berat S.(13), ailesi tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

İddiaya göre kronik bazı hastalıkları bulunan ve uzun bir süredir tedavi gören Berat S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Berat S.'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İnceleme Başlatıldı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

