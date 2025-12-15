DOLAR
Malatya'da 13 Yaşındaki Berat S. Hastanede Hayatını Kaybetti

Malatya’da kronik rahatsızlıkları olan 13 yaşındaki Berat S., Battalgazi Hatunsuyu Mahallesi’nde fenalaşıp kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 00:19
Malatya’da akşam saatlerinde Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesi’nde fenalaşan Berat S.(13), ailesi tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kadın doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

İddiaya göre kronik bazı hastalıkları bulunan ve uzun bir süredir tedavi gören Berat S., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Berat S.'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

İnceleme Başlatıldı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

