Yunus Çakır Bilecik İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne atandı
Atama sonrası ilk ziyaret Vali Sözer'e
Yunus Çakır, Bilecik İl Göç İdaresi Müdürü olarak göreve başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından, daha önce görev yapan Samet Kamber geçtiğimiz gün görevden alınmıştı. Yerine, Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde görevli Yunus Çakır atandı.
Göreve başlayan Çakır, ilk ziyaretini Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e gerçekleştirdi. Vali Sözer, yeni görevinde Çakır'a başarı dileklerini iletti.
