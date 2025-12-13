DOLAR
Yunus Çakır Bilecik İl Göç İdaresi Müdürü olarak göreve başladı

Ankara'dan atanan Yunus Çakır, Bilecik İl Göç İdaresi Müdürü olarak göreve başladı; ilk ziyaretini Vali Faik Oktay Sözer'e gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:54
Yunus Çakır Bilecik İl Göç İdaresi Müdürü olarak göreve başladı

Yunus Çakır Bilecik İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne atandı

Atama sonrası ilk ziyaret Vali Sözer'e

Yunus Çakır, Bilecik İl Göç İdaresi Müdürü olarak göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, daha önce görev yapan Samet Kamber geçtiğimiz gün görevden alınmıştı. Yerine, Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde görevli Yunus Çakır atandı.

Göreve başlayan Çakır, ilk ziyaretini Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'e gerçekleştirdi. Vali Sözer, yeni görevinde Çakır'a başarı dileklerini iletti.

YENİ İL MÜDÜRÜ ÇAKIR GÖREVE BAŞLADI

YENİ İL MÜDÜRÜ ÇAKIR GÖREVE BAŞLADI

