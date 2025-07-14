DOLAR
40,14 -0,1%
EURO
46,79 0,39%
ALTIN
4.329,35 0,16%
BITCOIN
4.808.266,21 -0,55%

15 Temmuz Darbe Girişiminin 9. Yılı: 15 Temmuz Derneği Şehit Ailelerini ve Gazileri Destekliyor

15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 9. yılında şehit aileleri ve gazilere destek olmaya devam ediyor. İsmail Hakkı Turunç'tan önemli açıklamalar.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 11:23
15 Temmuz Darbe Girişiminin 9. Yılı: 15 Temmuz Derneği Şehit Ailelerini ve Gazileri Destekliyor

15 Temmuz Darbe Girişiminin Yıldönümünde Unutulmaz Destek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kurulan 15 Temmuz Derneği, şehit ailelerine ve gazilere olan desteğini sürdürüyor. Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç, organizasyonun kuruluşu hakkında bilgi vererek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 20 Ağustos 2016'da kuruldu" dedi.

Şehit Ailelerine ve Gazilere Kapsamlı Destek

15 Temmuz Derneği, darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 253 şehidin ailesine yardımcı olmak için pek çok faaliyet yürütüyor. Merkezi İstanbul'da bulunan dernek, Türkiye'nin 60'a yakın şehrinde bulunan 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilerin ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyor.

Dernek, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak ve halkı bilinçlendirmek amacıyla, şehit aileleri ve gazilerin katıldığı çeşitli buluşmalar, çalışmalar, konferanslar ve sempozyumlar düzenliyor. Ayrıca, lise ve üniversitelerde "Ortak Hafıza" sunumları aracılığıyla genç nesillere 15 Temmuz'un anlamını aktarıyor.

Hukuki Süreç Takibi ve İstihdam Destekleri

Şehit aileleri ve gazilerin haklarının temin edilmesi adına hukuki süreçleri yakından takip eden 15 Temmuz Derneği, söz konusu ailelerin sağlık, ekonomik ve işyeri ile ilgili sorunlarıyla da ilgileniyor. Turunç, "Devlet kurumları, şehit ailelerine iki ve gazilere bir istihdam hakkı tanıdı. Bu konudaki planlamalarımız devam ediyor" dedi.

15 Temmuz'un Anlamı ve Vatan Sevgisi

İsmail Hakkı Turunç, darbe girişiminin değerlendirmesini yaparak, 15 Temmuz'un sadece bir tarih değil, vatan için verilen bir mücadelenin sembolü olduğunu ifade etti. Turunç, "Milletimiz, 40 yıllık planları boşa çıkararak sokaklara döküldü. Vatan sevgisi imandandır; bu bizim inancımızın bir parçası" şeklinde konuştu.

15 Temmuz Derneği, ülkemiz için canını veren şehitlerin kahramanlıklarını ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmaya kararlıdır. Bu bağlamda, her yıl çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kurulan 15...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kurulan 15 Temmuz Derneği, şehitlerin ailelerine ve gazilere desteğini sürdürüyor. Derneğin çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit aileleri ve gazilerin, sağlık problemleri, ekonomik sıkıntıları ve iş yerleriyle ilgili sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kurulan 15...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından kurulan 15 Temmuz Derneği, şehitlerin ailelerine ve gazilere desteğini sürdürüyor. Derneğin çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit aileleri ve gazilerin, sağlık problemleri, ekonomik sıkıntıları ve iş yerleriyle ilgili sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Moskova'da 'Rusların Gözünden 15 Temmuz' Etkinliği Gerçekleştirildi
3
Meteoroloji'den son dakika sarı ve turuncu alarm! 7 ilde şiddetli yağış ve kar ile çığ uyarısı
4
Bursa-Balıkesir Sınırında Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
5
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı
6
Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yılı: Dışişleri Bakanlığı Anma Etkinliği Düzenledi
7
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Balıkesir İl Halk Kütüphanesi'nin Açılışında Yeni Vizyonu Açıkladı

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek