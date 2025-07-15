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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Konya ve Çevresinde Coşkuyla Kutlandı

Konya ve çevresindeki illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla unutulmaz etkinlikler gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 23:13
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Konya ve Çevresinde Coşkuyla Kutlandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkusu

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Konya'daki anma etkinlikleri, Alaaddin Bulvarı'ndan mehter takımı eşliğinde Mevlana Meydanı'na yapılan yürüyüşle başladı. Burada yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile birlikte "Milletin Zaferi" konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

Vali İbrahim Akın'ın Açıklamaları

Konya Valisi İbrahim Akın, programda yaptığı konuşmada milletin iradesinin her zaman dimdik ayakta olduğunu vurguladı. Akın, "15 Temmuz gecesi, milletimiz iradesine ipotek koymak isteyenlere kesin bir cevap vermiştir. Bu tarih, milletimizin karakterinin ve özgürlük tutkusunun ete kemiğe büründüğü bir dönemdir," dedi.

Diğer İllerdeki Etkinlikler

Aksaray'da, vatandaşlar Aksaray Şehitliği'nden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Saygı duruşunun ardından 15 Temmuz'a ilişkin sinevizyon gösterimi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi olmadığını, bir milletin özgürlüğüne sahip çıkma mücadelesi olduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar'daki etkinlikler Zafer Meydanı'nda mehter takımının gösterisiyle başladı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, 15 Temmuz'un bir milli birlik manifestosu olduğunu belirtti. Aynı zamanda, Karaman'da da program düzenlendi. Burada, vali Fatih Çiçekli, 15 Temmuz'un milletin iradesine zincir vurulamayacağını aktardı.

Katılım ve Duygular

Büyük bir kalabalığın toplandığı etkinlikler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki konuşmasıyla devam etti. Duygusal anların yaşandığı programlar, ilahi ve şiir dinletileri ile zenginleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya ve çevresindeki illerde de tek yürek olundu.

Konya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı....

Konya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. Etkinlikler kapsamında kent protokolü ve vatandaşlar, Alaaddin Bulvarı'ndan Mevlana Meydanı'na yürüdü.

Konya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı....

Konya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. Etkinlikler kapsamında kent protokolü ve vatandaşlar, Alaaddin Bulvarı'ndan Mevlana Meydanı'na yürüdü.

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