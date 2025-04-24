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19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

19 Mayıs 2025, Pazartesi günü kutlanacak ve resmi tatil olacak! İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 09:28
19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Tatil Müjdesi!

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı en önemli tarihlerden biri olan 19 Mayıs, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da büyük coşkuyla kutlanacak. Bu anlamlı günün hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı ise özellikle çalışanlar ve öğrenciler için merak konusu oldu.

Çalışan ve öğrencilerin bu tarihi heyecanla beklediği bir dönemde, 19 Mayıs 2025 tarihi, Pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu tatili ile birleşecek olan bu özel gün, milyonlarca kişiyi sevindirecek.

Okullar ve Resmi Kurumlar Tatil Mi?

Resmi bayramların hafta içine denk geldiği durumlarda tatil yapılmaktadır. Bu doğrultuda, 19 Mayıs 2025 tarihinde, tüm yurtta okullar, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar kapalı kalacak. Eğitim-öğretim hayatına geçici bir ara verilecek, devlet daireleri hizmet vermeyecek ve bankalar üzerinden finansal işlemler yapılamayacak.

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

Özel sektörde çalışanların durumu ise, çalıştıkları şirketlerin politikalarına bağlı olarak değişebilmekte; çalışılması durumunda ekstra mesai uygulanacağı belirtilmektedir.

Kurtuluş Savaşı'nın İlk Meşalesi: 19 Mayıs

19 Mayıs, yalnızca bir bayram günü değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin fitilini ateşleyen tarihi bir dönüm noktasıdır. 19 Mayıs 1919 tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a ayak basması, işgal altındaki toprakların kurtuluşu için atılan ilk ve en önemli adım olarak kabul edilmektedir. Bu tarih, Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçmiştir.

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