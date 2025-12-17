Hizan’da Kar Yağışı Merada Sürüyü Hazırlıksız Yakaladı

Yüksek rakımlı köylerde hayvancılar zor anlar yaşadı

Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı köylerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşları zor durumda bıraktı.

Bozpınar köyü ile Üçlü Mezrası kırsalındaki merada otlatılan küçükbaş hayvan sürüleri, aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Kısa sürede etkisini artıran yağış, bölgeyi beyaza bürüdü ve merada bulunan hayvanların hareket etmesini güçleştirdi.

Karla örtünün artmasıyla birlikte sürülerin ilerlemekte zorlandığı görüldü. Zor anlar yaşayan çobanlar ve hayvan sahipleri, hayvanların zarar görmemesi için büyük çaba sarf etti.

Çobanlar, kar altında ilerlemekte güçlük çeken küçükbaş hayvanları kontrollü bir şekilde köylere doğru yönlendirerek güvenli alanlara ulaştırdı.

