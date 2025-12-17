Bitlis'te Tır Dorsesinde 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 1 Tutuklama

Bitlis'te Tır Dorsesinde 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Karton yüklü tırın gizli bölmesinde yakalanan göçmenler, 1 şüpheli tutuklandı

Bitlis'te karton yüklü bir tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 1 organizatör gözaltına alındı ve tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şubesi ekipleri, il merkezinde durdurdukları tırda yaptıkları aramada gizlenmiş göçmenleri buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı işlemleri için Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

