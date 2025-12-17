DOLAR
Bitlis'te Tır Dorsesinde 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 1 Tutuklama

Bitlis'te karton yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı; 1 şüpheli tutuklandı, göçmenler Bitlis Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:48
Bitlis'te karton yüklü bir tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 1 organizatör gözaltına alındı ve tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şubesi ekipleri, il merkezinde durdurdukları tırda yaptıkları aramada gizlenmiş göçmenleri buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı işlemleri için Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

