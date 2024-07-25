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Küçükçekmece'de Cemevi Yangını

Küçükçekmece'de cemevi çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, yapıda hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 13:20
Küçükçekmece'de Cemevi Yangını

Küçükçekmece'de Cemevi Çatısında Yangın Çıktı

Küçükçekmece ilçesinde yaşanan olayda, Cennet Mahallesi'ndeki bir cemevinin çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler, tek katlı binayı sardı.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

Yangını gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirerek itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesini sağladı. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Cemevinde Hasar Meydana Geldi

Yangın, cemevinin çatısında belirgin bir hasara yol açtı. Yangının çıkış sebebi ise henüz belirlenemezken, yetkililerin konu üzerinde çalışmaları sürdürdüğü bildiriliyor.

Küçükçekmece'de cemevinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü....

Küçükçekmece'de cemevinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, cemevinde hasara yol açtı.

Küçükçekmece'de cemevinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü....

Küçükçekmece'de cemevinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, cemevinde hasara yol açtı.

Küçükçekmece'de cemevinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Küçükçekmece'de cemevinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece'de cemevinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Küçükçekmece'de cemevinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece'de cemevinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Küçükçekmece'de cemevinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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