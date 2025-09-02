2 Eylül 2025 Özel Gündem: Fiber 8,3M, Altında Rekor, Kruvaziyerde Rekor Beklentisi

ANADOLU AJANSI - ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Eylül 2025

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye'deki fiber internet abone sayısı 8,3 milyona ulaştı

Yılın ilk çeyreği itibarıyla Türkiye'de genişbant internet abone sayısı 95 milyon 966 bin 203 olarak kaydedildi. Aynı dönemde fiber internet abone sayısı ise yüzde 19,1 artışla 8,3 milyonu aştı.

(Mertkan Oruç/Ankara)

2- GRAFİKLİ - Türkiye 55 sondaj kulesiyle hidrokarbon arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Hidrokarbon aramalarında kullanılan yerli sondaj kulelerinin sayısı ülke genelinde devam eden çalışmalarla öne çıkıyor. Şırnak'ta bu yıl iki adet yeni yerli sondaj kulesi sisteme dahil edildi; Türkiye genelinde toplam 55 sondaj kulesi ile arama faaliyetleri sürüyor.

(Gülşen Çağatay/Ankara)

3- GRAFİKLİ - Altının onsu Fed'e ilişkin artan gevşeme beklentilerinin desteğiyle rekor kırdı

Altın, Fed'in faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle yükselerek rekor seviyelere ulaştı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara, "Altın fiyatları tıpkı gümüş gibi, Fed'in faiz indirimi yapacağına dair artan beklentilerin ardından yükseldi" dedi.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen ise "ABD mahkemesinin Trump'ın tarifelerini engellemesi doğal olarak risk primini artıran unsurdu. Bu belirsizlik de altın fiyatlarını veya kıymeti metalleri destekledi diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

(Ali Canberk Özbuğutu/Mahmut Çil/İstanbul)

4- Kruvaziyer turist sayısının yıl sonunda 2 milyonu aşarak rekor kırması bekleniyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yıl sonu itibarıyla 2 milyonun üzerinde kruvaziyer turist ağırlanacağını öngördüklerini belirtti: "Türkiye'de yıl sonu itibarıyla 2 milyonun üzerinde kruvaziyer turistini ağırlayacağımızı tahmin ediyoruz. Böylelikle kruvaziyer turizminde rekor yıl olan ve 2,2 milyonu aşkın kruvaziyer turisti ağırladığımız 2013 yılı rakamlarını yakalayacağımızı veya üzerine çıkabileceğimizi öngörüyoruz".

(Yunus Türk/İstanbul)

5- Çeltikte damla sulamayla sudan tasarruf, verimde artış sağlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Çamoğlu, geleneksel çeltik yetiştiriciliğinde dekara 5 bin metreküp su kullanıldığını, yeni yöntemle ihtiyacın 1000 metreküp dolayına indiğini ve böylece dekarda 4 bin metreküp su tasarrufu sağlanabileceğini ifade etti.

Çiftçi Rıdvan Uysal ise eski sulama sistemleriyle dekarda 600 kilogram ürün aldıklarını, yeni uygulamayla verimin 750-800 hatta 900 kilogram seviyelerine çıktığını söyledi.

(Biriz Özbakır/İstanbul)

6- İstanbul'da devlet korumasındaki "Filenin Sultanları"ndan örnek başarı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler Birim Sorumlusu Bülent Aksu, İstanbul'un çeşitli kuruluşlarından seçilen genç sporcularla ilgili olarak, "İstanbul'un her yerinden 7 farklı kuruluşumuzdan 20 kız çocuğumuz takıma seçildi. Antrenmanlarla Türkiye Şampiyonası'na hazırlandılar. Bunların 12'si şampiyonaya gitmeye ve takımda olmaya hak kazandı" dedi.

Antrenör Halim Özan ise "İstanbul'un voleybolcu kızları çok iyi performans gösterdi. Kızlarımız Türkiye şampiyonu oldu, geçen yıl yarım bıraktığımız işi tamamladık" diye konuştu.

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden CERN'de tarihi başarı

Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, CERN'in düzenlediği yarışmada nükleer atıkların etkilerini azaltmaya yönelik projeleriyle 5 takımdan biri olarak seçildi. Bu başarı, öğrenciler için uluslararası bilim arenasında önemli bir adım oldu.

Takım koordinatörü kimya öğretmeni Osman Türcan, "Öğrencilerimiz bu çalışmalara bir yıl önce başlamadı, çalışmalar yıllardır devam ediyordu. Yoruldular, fedakarlık yaptılar ama yılmadılar, sonunda başardılar. Onların mutluluğunu bizler de çocuklarımızın mutluluğu gibi yaşıyoruz" dedi.

(Rüveyda Mina Meral/Fatma Nur Keleş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Filipinler'de Morolu Müslümanlar, özerklik sonrası ilk demokratik seçimde başarı hedefliyor

Moro Barış Süreci İzleme Heyeti Üyesi ve İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç, 13 Ekimde yapılacak seçimin önemine vurgu yaparak, "13 Ekim'deki seçim çok önemli. Eğer 13 Ekim'de dışarıdan müdahaleler minimalize edilir, irade tam sandığa da yansırsa kim kazanırsa o idare edecek" dedi.

Oruç ayrıca, "2028'de bizim komisyonumuz 'süreçte iki taraf da yapması gerekenleri yaptı, anlaştı ve süreç bitti' derse, dolayısıyla çıkış anlaşmasını imzalayacağız" ifadesini kullandı.

(Ahmet Furkan Mercan/Ankara) (Görüntülü-Fotoğraflı)

9- Solunum sıkıntısı yaşayan buzağıya "bebek" bakımı

Adıyaman'da doğuştan solunum sıkıntısı yaşayan buzağı, biberonla besleme ve 10 günlük buhar tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Veteriner hekim Zeki Selçuk, "Nebülizatör cihazını bebeklerde olduğu gibi hayvanlarda da kullanıyoruz. Özellikle solunum problemi yaşayan buzağılarda ilacın akciğerlere doğrudan nüfuz etmesini sağlayarak sonuç alabiliyoruz" dedi.

(Orhan Pehlül/Adıyaman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe, Portekiz ekibi Benfica'dan transfer ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile tarihteki en yüksek bonservis transferini gerçekleştirdi. Kerem için ödenen bedel 22 milyon 500 bin avro olarak açıklandı. 26 yaşındaki oyuncu, Benfica formasıyla Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son maçta attığı golle takımı Şampiyonlar Ligi dışına itmişti.

Kulüp, Ali Koç başkanlığında 113. transferine bu rekor bonservisle imza attı.

(Bozhan Memiş/İstanbul)

11- Onuachu, Trabzonspor'da gollerine devam ediyor

Nijeryalı santrfor, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak giydiği Trabzonspor formasında ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 17 gol kaydetmişti. Bonservisiyle geldiği bordo-mavililerde ise ilk 4 haftada 2 kez fileleri havalandırarak takımın en skorer isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

12- Milli boksörler Dünya Şampiyonası'na hazır

Milli boksörlerden Emrah Yaşar, "Şampiyonadaki hedefimiz tabii ki altın madalya kazanmak" derken, Mehmet Han Çınar da "Hedefimiz, Türk bayrağını göndere çekmek ve en yukarıya taşımak" ifadelerini kullandı. Milli takım antrenörlerinden Selim Vinçoğlu ise kampların her seferinde bir öncekinden daha verimli geçtiğini aktardı: "Her kamp bir öncekinden daha üst seviyede geçti. Bu kampımız da oldukça verimli geçti".

(Salih Ulaş Şahan/Kastamonu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Not: Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.