Başkan Büyükkılıç Talas’ta Filistinli Öğrencilerle Buluştu

Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas'ta Kadın ve Demokrasi Vakfı Genç gönüllüleri ve Filistinli öğrencilerle bir araya gelerek dayanışma ve farkındalık mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 14:51
Dayanışma ve farkındalık vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kadın ve Demokrasi Vakfı Genç gönüllüleri ile kentte eğitim gören Filistinli öğrencileri Talas'ta bir restoranda düzenlenen samimi programda bir araya getirdi.

Program, sıcak ve içten bir atmosferde geçti. Başkan Büyükkılıç gençlerle yakından ilgilenerek dayanışmanın ve gönül birlikteliğinin önemine dikkat çekti ve ortak paydada buluşmanın altını çizdi.

Buluşmada hem tanışma hem de karşılıklı deneyim paylaşımı fırsatı bulduklarını belirten Büyükkılıç, Filistinli öğrencilerin yaşadıkları zorluklara rağmen gösterdikleri azim ve duruşun takdire şayan olduğunu vurguladı.

Etkinlik kapsamında Başkan Büyükkılıç, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Haftasına dikkat çekmek amacıyla turuncu rozet taktı ve şöyle dedi: "25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Haftası kapsamında da turuncu rozetimi takarak şiddete karşı ortak duruşumuza ben de destek verdim. Bu farkındalığı hep birlikte büyütmek çok kıymetli".

Programın düzenlenmesine katkı sunan Kadın ve Demokrasi Vakfı Kayseri Temsilcisi Sibel Göç ve gönüllü gençlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin dayanışma kültürüyle her zaman örnek bir şehir olduğunu belirterek gençlere çalışmalarında başarılar diledi.

