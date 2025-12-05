Çanakkale’de 'Ayağıma Bastın' Dayağı: Murat Duha Yıldız Yatağa Mahkum

Çanakkale’de 'Ayağıma Bastın' Tartışması Hayatı Kararttı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 25 Eylül’de yaşanan akran zorbalığı, 14 yaşındaki Murat Duha Yıldız için geri döndürülemez sonuçlar doğurdu. İddiaya göre sınıf arkadaşı Y.C. ile çıkan 'ayağına basma' tartışmasının ardından Murat, öldüresiye dövüldü ve ağır beyin hasarı geçirdi.

Hayati Organlarında Hasar, Kalbi İki Kez Durdu

Olay günü Murat’ın aldığı darbeler sonucu başını sıraya çarpmasıyla beyin kanaması oluştu. Yere düştükten sonra da tekmelenmeye devam edildiği kaydedildi. Olay sonrası Murat’ın akciğer, karaciğer, pankreas ve dalakta kanamalar meydana geldi; ambulans ve acil müdahalede kalbi iki kez durdu fakat müdahalelerle hayata döndürüldü. Yoğun bakımda 35 gün kalan Murat, ardından servise alındı ancak konuşma ve hareket yetisini kaybetti.

Anne Çiğdem Yıldız dehşet anlarını anlatarak, oğlunun sınıfta zili duyunca sırasına geçerken arkadaşının ayağına bastığını, bunun üzerine saldırının başladığını ifade etti. Anne, oğlunun kafasının masaya çarpması sonucu beyin kanaması geçirdiğini ve sonrasında tekmelemeye devam edildiğini söyledi.

Güncel Durum: Zonguldak BEUN Hastanesi'nde Tedavi

Murat, şu anda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi Fizik Tedavi servisinde tedavi görüyor. Anne Çiğdem Yıldız, oğlunun karnına takılan PEG (beslenme tüpü) ile beslendiğini, konuşamadığını ve hareket edemediğini belirterek, evladının adeta bitkisel bir durumda olduğunu söyledi. Ailenin yanında olduğu ve fizik tedavi sürecinin devam ettiği aktarıldı.

Aileden Velilere Çağrı

Anne Yıldız, olayın ardından diğer velilere seslenerek, çocuklarının akademik başarısından önce sevgi, saygı ve insanları ezmeme gibi değerlerin öğretilmesi gerektiğini vurguladı. "Veliler sürekli ‘Çocuğumun dersi nasıl?’ diye soruyor. Ben diyorum ki; dersten önce çocuklarınıza sevgiyi, saygıyı, karşısındaki insanı ezmemeyi öğretin" ifadelerini kullandı.

Soruşturma ve İdari İşlemler

Saldırgan öğrenci Y.C. hakkında 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Olayın ardından okul müdürü ve iki müdür yardımcısının açığa alındığı öğrenildi.

Aile, hem adalet hem de okul ortamlarında şiddetin önlenmesi için yetkililerden ve toplumdan destek bekliyor; anne Çiğdem Yıldız ise oğlunun iyileşeceğine inandığını belirtti.

