Erzurum'da Gizli Buzlanma: Yakutiye'de 10 Dakika Arayla İki Kaza
Yıldızkent Yeni Bulvar'daki kavşakta sabah saatlerinde oluşan buzlanma kazalara yol açtı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle aynı kavşakta 10 dakika arayla iki ayrı trafik kazası meydana geldi.
Sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yolda oluşan gizli buzlanma, Yıldızkent Yeni Bulvar üzerindeki kavşakta kazalara zemin hazırladı.
Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Belediye ve karayolları ekipleri bölgedeki yolları tuzlama ve önleyici çalışmalarla temizlemeye başladı. Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNE BAĞLI YILDIZKENT YENİ BULVAR ÜZERİNDE BULUNAN KAVŞAKTA, GİZLİ BUZLANMA NEDENİYLE 10 DAKİKA ARAYLA İKİ AYRI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ.