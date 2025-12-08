Erzurum'da Gizli Buzlanma: Yakutiye'de 10 Dakika Arayla İki Kaza

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde gizli buzlanma, Yıldızkent Yeni Bulvar'da aynı kavşakta 10 dakika arayla iki trafik kazasına neden oldu; ekipler bölgeye sevk edildi.