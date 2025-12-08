DOLAR
Erzurum'da Gizli Buzlanma: Yakutiye'de 10 Dakika Arayla İki Kaza

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde gizli buzlanma, Yıldızkent Yeni Bulvar'da aynı kavşakta 10 dakika arayla iki trafik kazasına neden oldu; ekipler bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 13:13
Yıldızkent Yeni Bulvar'daki kavşakta sabah saatlerinde oluşan buzlanma kazalara yol açtı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle aynı kavşakta 10 dakika arayla iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

Sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yolda oluşan gizli buzlanma, Yıldızkent Yeni Bulvar üzerindeki kavşakta kazalara zemin hazırladı.

Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Belediye ve karayolları ekipleri bölgedeki yolları tuzlama ve önleyici çalışmalarla temizlemeye başladı. Yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

