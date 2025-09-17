2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı: 'Okuyan Çocuk, Değişen Dünya!'

2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı bu yıl 'Okuyan Çocuk, Değişen Dünya!' temasıyla İstanbul'da kitapseverlerle buluşacak.

İl Müdürlüğü açıklaması

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür:

- "Onlarca, yüzlerce yayın evi, yüzlerce şairimiz ve yazarımızla, çizerimizle, on binlerce..."

Fuar, çocuk edebiyatına odaklanan programları ve geniş katılımcı ağıyla ilgiyi üstüne çekecek.

Anadolu Ajansını

2. Uluslararası İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı bu yıl "Okuyan Çocuk, Değişen Dünya!" temasıyla düzenlenecek. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, 26 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında kitapseverlerle buluşacak fuarın tanıtım toplantısı, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür (ortada), Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik (solda), Uluslararası Çocuk Yayıncıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tayfur Esen (sağda) konuşma yaptı.