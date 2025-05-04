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20. Dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Abdullah Akarsu, Manisa'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye birçok siyasi figür katıldı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 20:09
20. Dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu Son Yolculuğuna Uğurlandı

20. dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu, geçtiğimiz gün Manisa'da vefat etti. 72 yaşında ve bir çocuk babası olan Akarsu, bir süredir Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi görmekteydi.

Akarsu'nun cenazesi hastane morgundan alındıktan sonra ilk olarak Demirci ilçesindeki evine getirildi. Burada aile yakınları ve sevenleri tarafından helallik alındı. Daha sonra, Merkez Alaca Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazında bir araya gelindi.

Cenaze namazına AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Demirci Kaymakamı Yavuz Arslan, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, siyasi parti ilçe başkanları, oda başkanları, muhtarlar, Akarsu’nun ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenden sonra Akarsu, ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

Abdullah Akarsu Kimdir? 1953 yılında Manisa’nın Demirci ilçesinde doğan Abdullah Akarsu, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Uzun yıllar serbest eczacılık yaptı ve 1984-1994 yılları arasında Kızılay Demirci Şube Başkanlığı ile Anavatan Partisi İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. Akarsu, 1995 yılında yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi'nden (ANAP) 20. Dönem Manisa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı.

Manisa'da vefat eden 20. dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu için cenaze töreni...

Manisa'da vefat eden 20. dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu için cenaze töreni düzenlendi.

Manisa'da vefat eden 20. dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu için cenaze töreni...

Manisa'da vefat eden 20. dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu için cenaze töreni düzenlendi.

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