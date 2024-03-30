20 göçmen kaçakçısı ve 559 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kalkan-18” operasyonları ile ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 559 düzensiz göçmenin ve 20 göçmen kaçakçısının yakalandığı belirtildi. “Kalkan-18” isimli operasyonların İzmir, Van, Muğla, Şırnak ve Iğdır’da eş zamanlı olarak düzenlendiği bilgisi de verildi.

Yakalan 20 göçmen kaçakçısından 13’ü tutuklanırken, 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yakalanmış olan diğer iki kişinin ise işlemleri hala devam ediyor. Düzensiz göçmenler ise geri gönderme merkezine sevk edildi.

Ayrıca yapılan operasyonlar sonucunda 2 sahte pasaporta, çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara, 13 araca el konulduğu ifade edildi.