Trump: Venezuela rejimi 'Yabancı Terör Örgütü' ilan edildi, petrol tankerlerine tam abluka

Trump, Venezuela rejimini 'Yabancı Terör Örgütü' ilan etti ve tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine tam ve kapsamlı abluka emri verdi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 03:57
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 03:57
Trump: Venezuela rejimi 'Yabancı Terör Örgütü' ilan edildi, petrol tankerlerine tam abluka

Trump Venezuela rejimini "Yabancı Terör Örgütü" ilan etti ve abluka emri verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela rejimini "Yabancı Terör Örgütü" olarak tanımladığını açıkladı ve ülkeye giren ile çıkan yaptırıma tabi petrol tankerlerine yönelik kapsamlı bir abluka emri verdi.

Trump'ın açıklamaları

Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı paylaşımda Venezuela ile yaşanan gerginliğe dair şunları kaydetti: "Venezuela’ya giren ve Venezuela’dan çıkan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine tam ve kapsamlı bir abluka emri veriyorum."

Trump, ayrıca Venezuela’nın Güney Amerika tarihinin şimdiye kadar gördüğü en büyük donanma tarafından kuşatıldığını belirterek, "Bu kuşatma daha da büyüyecek ve onlara yaşatacağı şok, daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemeyecek. Ta ki bizden daha önce çaldıkları tüm petrolü, toprağı ve diğer varlıkları ABD’ye iade edene kadar" ifadelerini kullandı.

Gerekçe: Rejimin suçlamaları

Trump, Nicolas Maduro rejimini "gayrimeşru" ilan etti ve rejimin çalınmış petrol sahalarından elde ettiği geliri uyuşturucu terörizmi, insan kaçakçılığı, cinayet ve adam kaçırma gibi faaliyetleri desteklemek için kullandığını iddia etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Varlıklarımızın çalınması başta olmak üzere, terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve insan ticareti gibi pek çok gerekçe nedeniyle Venezuela rejimi, ‘Yabancı Terör Örgütü’ olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle bugün, Venezuela’ya giren ve Venezuela’dan çıkan tüm yaptırıma tabi petrol tankerlerine tam ve kapsamlı bir abluka emri veriyorum."

Hedef ve talepler

Trump, Joe Biden yönetimi döneminde ABD’ye gönderilen yasa dışı göçmen ve suçluların hızla Venezuela’ya geri gönderildiğini ileri sürdü. Son olarak, "Amerika; suçluların, teröristlerin veya diğer ülkelerin milletimizi soymasına, tehdit etmesine veya zarar vermesine izin vermeyecektir. Aynı şekilde, düşman bir rejimin petrolümüzü, toprağımızı veya diğer herhangi bir varlığımızı elimizden almasına da izin vermeyecektir. Bu varlıkların tamamı derhal ABD’ye iade edilmelidir" dedi.

