Sarıyer'de kayan üst kat gecekondunun çatısına yaslandı — Facianın eşiğinden dönüldü

Sarıyer'de kayan üst kat gecekondunun çatısına yaslandı

Gece saatlerinde yaşanan olayda facianın eşiğinden dönüldü

Sarıyer Derbent Mahallesi Akgün Sokak’ta gece 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, 2 katlı binanın üst katında sokak hizasında yer alan bir dükkan zemini henüz bilinmeyen bir nedenle çatladı.

Çatlağın ardından binanın üst katı geriye doğru kayarak arkasında bulunan gecekondunun çatısına yaslandı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi; polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Olay yerinde yapılan incelemede, kayan bölüm nedeniyle dükkan camlarının kırıldığı ve dükkanın girişinin kapatılarak mühürlendiği görüldü. Ekipler binadan örnek alarak laboratuvara gönderdi.

Yetkililer, her iki binanın da boş olmasının facianın önlenmesinde belirleyici olduğunu vurguladı. Dükkanın tahliye edileceği öğrenilirken, bitişik nizamındaki diğer binalar tahliye edilmedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve durumun seyrine göre ek önlemler alınacağı bildirildi.

SARIYER’DE TEMELİNDEN KAYAN BİNA GECEKONDUYA YASLANDI: FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ