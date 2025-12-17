Kocaeli'de 16 Yaşındaki A.C. Evde Başından Vurulmuş Bulundu

Olayın Genel Hatları

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 16 yaşındaki A.C., ailesi tarafından evde başından vurulmuş halde bulundu. Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi Dilber Sokak'ta meydana geldi.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adli Süreç ve Soruşturma

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

