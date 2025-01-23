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2023'te Türkiye Maddi Mallara 4,2 Trilyon Lira Yatırım Yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023'te maddi mallara 4,2 trilyon lira yatırım harcaması yapıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:43
2023'te Türkiye Maddi Mallara 4,2 Trilyon Lira Yatırım Yaptı

TÜİK 2023 Yılı Yatırım Harcamalarını Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında maddi mallara toplam 4 trilyon 193 milyar lira gayrisafi yatırım harcaması gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri kapsamında hazırlanan verilere göre, 2009-2023 yılları arasında gerçekleştirilen maddi mallara ilişkin gayrisafi yatırım harcama türleri ilk kez ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Yatırım Harcamalarının Dağılımı

Bültenle birlikte, girişimlerin mali verileri kullanılarak arazi, mevcut binalar ve yapılar, inşaatlar ile makine ve teçhizat yatırımları detaylı bir şekilde hesaplandı. 2023 itibarıyla;

  • Makine ve teçhizat: 2 trilyon 206 milyar lira
  • Mevcut bina ve yapılar: 1 trilyon 287 milyar lira
  • Inşaatlar ve binaların büyük tadilatları: 361 milyar lira
  • Arazi: 323 milyar lira
  • Diğer maddi mallar: 17 milyar lira

Makine ve Teçhizat Yatırımları Öne Çıktı

2023 yılında, maddi mallara yapılan yatırımların en yüksek payı makine ve teçhizat yatırımlarına ayrıldı. Bu alana yapılan yatırımların toplam içerisindeki payı 2022'de yüzde 51,9 iken, 2023 yılında yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. Ayrıca, yatırımlar içindeki en yüksek ikinci pay ise mevcut bina ve yapılar ile ilgili olarak yüzde 30,7 oranında kaydedildi.

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