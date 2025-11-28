Bursa Denetimli Serbestlik Yükümlüleri Yıldırım Beyazıt KYK Yurdu'nu Temizledi

Bursa Denetimli Serbestlik yükümlüleri 3 hafta boyunca günlük 25 kişilik ekip ile Yıldırım Beyazıt KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda 150 oda ve ortak alanlarda kapsamlı temizlik ve taşıma yaptı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 11:46
Kamu yararına çalışma kapsamında yurt genelinde detaylı temizlik ve taşıma gerçekleştirildi

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kamu yararına çalışma yükümlülüğü çerçevesinde kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik temizlik ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak çalışmalar Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Beyazıt KYK Erkek Öğrenci Yurdunda gerçekleştirildi.

Toplam 9 katlı büyük yurt binasında, 3 hafta boyunca her gün görev alan 25 kişilik yükümlü grubu, kapsamlı ve detaylı temizlik yaptı. Ekipler; 150 oda, 3 merdiven bölümü, 8 koridor, asansörler ve tüm ortak kullanım alanlarında inşaat sonrası temizlik çalışmalarını tamamladı.

Temizlik çalışmasının ardından her odaya 6 adet sandalye, 1 adet komodin ve 1 adet buzdolabı yerleştirildi ve taşıma işlemleri sorunsuz biçimde tamamlandı. Bu sayede yurdun kullanıma hazır hale gelmesi sağlandı.

Yetkililer, bu tür çalışmaların özel sektör aracılığıyla yapılması halinde yüksek maliyet yaratacağına dikkat çekerek, yükümlülerin katkısıyla kurum bütçesinde ciddi tasarruf sağlandığını belirtti.

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri, planlamalar doğrultusunda kamu kurumlarına yönelik destek faaliyetlerinin devam edeceğini; okullar, KYK yurtları ve kamuya ait diğer binalarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti.

Ayrıca yetkililer, yapılan çalışmanın hem kamu hizmetlerine destek sunduğunu hem de yükümlülerin topluma fayda sağlayan faaliyetlerde bulunarak rehabilitasyon süreçlerine olumlu katkı yaptığını vurguladı.

