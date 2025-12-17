Canik Belediyesi'nden 2025-2026 Yakacak Desteği

Samsun’un Canik Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere 2025-2026 dönemi ısınma desteği kapsamında kömür ve odun desteği sağlıyor.

Sosyal Hizmetler Birimi tarafından yürütülen saha tespit çalışmaları ve başvuru süreçlerinin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri, hazırlanan kömür ve odunları doğrudan ailelerin evlerine ulaştırıyor.

İhtiyaç takipleri ve belediye açıklaması

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, desteğin sürdüğünü belirterek ilçedeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve özel gereksinimli bireyleri yalnız bırakmadıklarını vurguladı.

İbrahim Sandıkçı: "2025-2026 dönemi ısınma desteği sürecimiz devam ediyor. İlçemizdeki dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerimize, kullanım için hazır hale getirdiğimiz kömür ve odunları ulaştırmaya devam ediyoruz. Canik’imizde büyük bir hassasiyetle sürdürdüğümüz sosyal destek çalışmalarımız çerçevesinde, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerimiz ile özel gereksinimli kardeşlerimizin ihtiyaç takiplerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi, dar gelirli ve özel gereksinimli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Aile bütçesine katkı sağlamayı hedeflediğimiz projelerimiz, sosyal destek programlarımız ve Aile Yılı çalışmalarımızla gönüllere ulaşmaya devam ediyoruz"

