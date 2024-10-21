2024-2025 Akademik Yılı Açılışı Üsküdar Üniversitesi'nde Gerçekleşti

Üsküdar Üniversitesi'nde Yeni Eğitim Yılı Heyecanı

Üsküdar Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılı açılış törenini Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Güngör'den İnsana Hizmet Vurgusu

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, konuşmasında "İyi meslek insanı yetiştirmek çok önemli ama iyi insan yetiştirmek hepsinden daha önemli. Eğer insanlığa hizmet amacımızsa, insanlara hizmeti hedef olarak koyduysak iyi insan yetiştirmek bizim odak noktalarımızdan biri olmalı." ifadelerini kullandı.

Güngör, üniversitenin 13 yıllık geçmişinde 40 bin mezun verdiğini, 25 bin öğrencinin eğitimine devam ettiğini belirtti. Eğitim kalitesinin önemine dikkat çeken Güngör, "Üsküdar Üniversitesi, uluslararası kalite standartlarına uygun eğitim hizmeti sunmaktadır." dedi.

Küresel Hedefler ve Eğitimde Etik

Bilim ve teknolojinin gelişimindeki önemi vurgulayan Güngör, "Üsküdar Üniversitesi, küresel düzeyde öne çıkmak için gerekli tüm çalışmaları yapmaktadır." diye ekledi. İyi meslek insanları yetiştirirken etik ve ahlak konularına da önem vermeleri gerektiğini vurguladı.

Kurucu Rektör Tarhan'ın Önemli Vurgusu

Törende konuşan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, üniversitenin uluslararasılaşma hedefinin önemli olduğunu belirtti. Tarhan, "Hedefimiz, üniversite alanında küresel oyuncu olmak." şeklinde konuştu.

Ayrıca, Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Prof. Dr. Nazife Güngör, üniversitedeki çeşitli akademik kadrolara yükselen akademisyenlere cübbelerini giydirdi. Bu, üniversitenin eğitimdeki ilerlemesi ve gelişimi açısından önemli bir adım olarak kaydedildi.

"Üsküdar Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı" açılışı üniversitenin merkez yerleşkesinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, törene katılarak konuşma yaptı.

"Üsküdar Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı" açılışı üniversitenin merkez yerleşkesinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, törene katılarak konuşma yaptı.