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2024 Temmuz: Diplomasi ve İç Gelişmelerle Dolu Bir Ay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temasları, bakanlık değişiklikleri ve yargı süreçleri Temmuz ayında öne çıkan gelişmeler oldu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:02
2024 Temmuz: Diplomasi ve İç Gelişmelerle Dolu Bir Ay

Temmuz 2024 Türkiye Gündemi

Türkiye, Temmuz ayında önemli diplomatik ve iç gelişmelere sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konusunda yürütülen diplomatik temasları devam ettirirken, Astana'daki Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi ve NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Bu zirvelerde, Erdoğan, İsrail yönetimine karşı baskıların artırılması çağrısında bulundu.

Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sağlık sorunları sebebiyle istifa etti. Yerine Murat Kurum atandı. Temmuz ayında, Doç. Dr. Sinan Ateş'in 2022 Aralık ayında öldürülmesiyle ilgili 22 sanığın yargılandığı dava da başladı.

Önemli Tarihler ve Gelişmeler

1 Temmuz - Bakan Özhaseki istifası ve Sinan Ateş davasının başlaması. Kayseri'de cinsel istismar vakası sonrası yaşanan olaylar ciddi yaralanmalara yol açtı.

2 Temmuz - Murat Kurum'un atanması ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi haberleri.

4 Temmuz - Erdoğan'ın Astana zirvesinde yaptığı konuşmada, İsrail'e yönelik çağrı yapması.

5 Temmuz - Erdoğan'ın Suriye politikaları ve dostluk elini uzatma mesajları verdiği açıklamaları.

7 Temmuz - Erdoğan, Esed ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde adımlara açık olduklarını belirtti.

9 Temmuz - Erdoğan'ın Washington'da NATO zirvesinde Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekmesi.

12 Temmuz - Erdoğan, NATO zirvesindeki temasları ve Filistin konusundaki görüşlerini paylaştı.

18 Temmuz - Erdoğan'ın eski ABD Başkanı Trump'a yapılan suikast girişimini kınadığı açıklamalar.

20 Temmuz - Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı programında önemli mesajlar verildi.

31 Temmuz - Hamas liderine yönelik suikastı kınama açıklamasıyla ay sona erdi.

Temmuz ayı, Türkiye'de siyasi ve diplomatik alanda önemli adımların atıldığı bir dönem olarak kayıtlara geçti. Özellikle Erdoğan'ın uluslararası platformlardaki aktif rolü dikkat çekti.

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