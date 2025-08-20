DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,77 -0,13%
ALTIN
4.396,92 -0,56%
BITCOIN
4.639.981,89 0,08%

İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'ya: Gazze İşgali Yerine Anlaşma İstedi

İsrailli esir aileleri Netanyahu'ya mektup göndererek Gazze işgaline karşı çıktı; esir takası için anlaşma yapılmasını ve şartların olgunlaştığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:04
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'ya: Gazze İşgali Yerine Anlaşma İstedi

İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu'ya çağrı yaptı

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya gönderdikleri mektupta, "esir takası yapmak için şartların olgunlaştığını" belirterek Gazze'nin işgaline karşı çıktı ve esirlerin serbest bırakılması için anlaşma yapılmasını talep etti.

Mektupta aileler, "Masada Netanyahu'nun imzasını bekleyen bir anlaşma olmasına rağmen, Gazze'yi işgal etme planını onaylamak, kurulan bir tuzaktır. İsrailli aileleri ve İsrail halkının yüreğine hançer saplamaktır." ifadelerini kullandı.

Aileler, esirler için bir anlaşmaya varılmasının "mümkün ve gerekli" olduğunu vurgulayarak, "Onaylanması gereken plan, rehinelerin (esirlerin) geri getirilmesi planıydı." uyarısında bulundu. Mektupta ayrıca, "Netanyahu, herkes bir anlaşmaya varmak için koşulların olgunlaştığını biliyor ve bu mesele sizin elinizde." denildi.

Gazze şehrini işgal planı

İsrail, 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon’un Savaş Arabaları" isimli saldırılar başlatmıştı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları yapan İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı. Son olarak, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ordunun işgal planını onayladığı ve Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon’un Savaş Arabaları II" adının verildiği duyuruldu.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu Mengen'de Orman Yangını: Kıyaslar'da Müdahale Sürüyor
2
Işıkhan: 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme'de Çalışanı Enflasyona Ezdirmeyeceğiz
3
İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze Konferansı 22 Ağustos'ta İstanbul'da
4
Mahir Gün'ün Telefon Notlarında 'Kullanılmışlık Hissi' — İBB Yolsuzluk Soruşturması
5
Erdoğan-Schoof Telefonda: Türkiye-Hollanda İlişkileri ve Bölgesel Gündem
6
Bursa İnegöl'de Kreşte Havuza Düşen 4 Yaşındaki Berra Dizi Hayatını Kaybetti
7
Akbank PoChallenge 2025: Yapay Zeka Projelerine 40.000 Dolar Ödül

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek