İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'ya: Gazze İşgali Yerine Anlaşma İstedi

İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu'ya çağrı yaptı

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya gönderdikleri mektupta, "esir takası yapmak için şartların olgunlaştığını" belirterek Gazze'nin işgaline karşı çıktı ve esirlerin serbest bırakılması için anlaşma yapılmasını talep etti.

Mektupta aileler, "Masada Netanyahu'nun imzasını bekleyen bir anlaşma olmasına rağmen, Gazze'yi işgal etme planını onaylamak, kurulan bir tuzaktır. İsrailli aileleri ve İsrail halkının yüreğine hançer saplamaktır." ifadelerini kullandı.

Aileler, esirler için bir anlaşmaya varılmasının "mümkün ve gerekli" olduğunu vurgulayarak, "Onaylanması gereken plan, rehinelerin (esirlerin) geri getirilmesi planıydı." uyarısında bulundu. Mektupta ayrıca, "Netanyahu, herkes bir anlaşmaya varmak için koşulların olgunlaştığını biliyor ve bu mesele sizin elinizde." denildi.

Gazze şehrini işgal planı

İsrail, 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından 17 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için "Gideon’un Savaş Arabaları" isimli saldırılar başlatmıştı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Gazze kentini işgal hazırlıkları yapan İsrail ordusu, 60 bin yedek askeri göreve çağırma kararı aldı. Son olarak, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ordunun işgal planını onayladığı ve Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon’un Savaş Arabaları II" adının verildiği duyuruldu.