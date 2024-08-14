2024-YKS İçin Milli Sporcu Başvuruları Başladı

Milli Sporcular İçin Yükseköğretim Başvuruları Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) çerçevesinde milli sporcu yerleştirme başvurularını duyurdu. Başvurular, bugünden itibaren başlamış olup, 19 Ağustos saat 23:59'a kadar devam edecektir.

Başvuru Süreci ve Koşullar

ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer alan 2024-YKS Kılavuzu 7.5 maddesine göre, spor dallarında yetenekli ve üstün başarı gösteren öğrenciler, uygun yükseköğretim programlarına yerleştirilecektir.

Dikkat edilmesi gereken bir husus; başvurular yalnızca elektronik ortamda yapılacak olup, posta ile veya elden teslim edilen tercih listeleri geçerli sayılmayacaktır. Adaylar, başvurularını OSYM’nin resmi sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapabileceklerdir.

Tercih İşlemleri

Adaylar, toplamda en fazla 8 tercih yapma hakkına sahiptir. Tercihlerini değiştirmek isteyen öğrenciler, bu süre zarfında değişiklik yapma imkanına sahiptir.

Başvuru ve tercih sürecine ilişkin detaylı bilgilere, adaylar ÖSYM’nin resmi internet adresinden ulaşabilirler. Yükseköğretim programları ve koşullarıyla ilgili bilgi edinmek için siteyi ziyaret etmeyi unutmayın.