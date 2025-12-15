DOLAR
Kartepe'de Kar Yağışı: Kocaeli'nin Zirvesi Beyaza Büründü

Kocaeli Kartepe'nin yüksek kesimleri ve Kuzuyayla Tabiat Parkı lapa lapa yağan karla beyaza büründü; Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:47
Meteoroloji uyarısı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri, lapa lapa yağan karla beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli Kartepe için kar yağışı uyarısında bulundu.

Kartepe'nin zirvesi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı, gece boyu devam eden yağışın ardından kar örtüsüyle kaplandı.

Yağışın gün boyu sürmesi beklenirken, bölge sakinleri ve ziyaretçiler kar yağışını sevinçle karşıladı.

