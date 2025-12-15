Kartepe'de Kar Yağışı: Kocaeli'nin Zirvesi Beyaza Büründü
Meteoroloji uyarısı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri, lapa lapa yağan karla beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli Kartepe için kar yağışı uyarısında bulundu.
Kartepe'nin zirvesi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı, gece boyu devam eden yağışın ardından kar örtüsüyle kaplandı.
Yağışın gün boyu sürmesi beklenirken, bölge sakinleri ve ziyaretçiler kar yağışını sevinçle karşıladı.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN UYARILARININ ARDINDAN KOCAELİ'NİN KARTEPE İLÇESİNİN YÜKSEK KESİMLERİNE LAPA LAPA KAR YAĞIYOR.