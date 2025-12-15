Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü

Erzincan'ın Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı köyleri beyaz örtüyle kapladı. Refahiye ilçesine bağlı Kamberağa köyünde vatandaşlar sabah karla uyandı.

Köylüler ve hayvanlar güne beyazlıkla başladı

Köy sakinleri sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyanıp hayvanlarını beslemek için erken saatte işe koyuldu. Büyükbaş hayvanlar, çoban köpekleri ve kazlar karla kaplı manzarada dikkat çekti.

Ulaşım ve hava durumu uyarısı

Köy sakinlerinden Baki Kaya, 15 Aralık itibarıyla kar yağışının etkisini artırdığını ve yüksek kesimlerde ulaşımın zaman zaman güçlükle sağlandığını belirtti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

