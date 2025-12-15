DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.966,34 -1,16%
BITCOIN
3.835.880,93 -1,31%

Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı köyleri beyaza bürüdü; Refahiye Kamberağa'da yaşam ve ulaşım etkilenirken Meteoroloji uyarı yaptı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:52
Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü

Erzincan'ın Yüksek Kesimleri Karla Kaplandı

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı köyleri beyaz örtüyle kapladı. Refahiye ilçesine bağlı Kamberağa köyünde vatandaşlar sabah karla uyandı.

Köylüler ve hayvanlar güne beyazlıkla başladı

Köy sakinleri sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyanıp hayvanlarını beslemek için erken saatte işe koyuldu. Büyükbaş hayvanlar, çoban köpekleri ve kazlar karla kaplı manzarada dikkat çekti.

Ulaşım ve hava durumu uyarısı

Köy sakinlerinden Baki Kaya, 15 Aralık itibarıyla kar yağışının etkisini artırdığını ve yüksek kesimlerde ulaşımın zaman zaman güçlükle sağlandığını belirtti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.

ERZİNCAN’IN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

ERZİNCAN’IN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

ERZİNCAN’IN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Merkezli Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 9 Tutuklama
2
Oruçreis Kentsel Dönüşümünde Peyzaj ve Otomatik Sulama Hızlandı
3
Kartepe'de Kar Yağışı: Kocaeli'nin Zirvesi Beyaza Büründü
4
İzmir’de Tek Operasyonda 3 milyon 166 bin 874 Sentetik Ecza Ele Geçirildi — 46 Tutuklama
5
Erzincan’da Yüksek Kesimler Karla Kaplandı — Kamberağa Beyaza Büründü
6
Bel Kütletmek Felce Yol Açabilir: Opr. Dr. Cemali Şahin Uyarıyor
7
Isparta’da Haftalık Denetim: 25 Aranan Şahıs Yakalandı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri