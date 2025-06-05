2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

Akdeniz'de 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

Akdeniz Bölgesi'ndeki tüm şehirlerde Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü idrak edilecek. Bu mübarek gün, Müslümanlar için büyük bir anlam ifade ediyor ve bayram namazı, bayramın başlangıcını simgeliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları doğrultusunda, Akdeniz Bölgesi'ndeki iller için 2025 Kurban Bayramı namaz saatleri belirlendi. İşte o şehirlerin tahmini vakitleri:

Not: ilçe ilçe namaz vakitleri farklılık gösterdiği için namaz vakitlerinden bir süre önce camiye gitmeniz tavsiye edilmektedir.

Adana 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Adana'da Kurban Bayramı namazı, 06:02'de kılınacak. Adanalılar, camileri doldurarak bayram coşkusunu bir arada yaşayacak.

Antalya 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Antalya'da namaz saati ise 06:21 olarak belirlenmiş durumda. Antalyalılar, bayramın manevi atmosferini namazla birlikte hissetmeye hazırlanıyor.

Mersin 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Mersin'de Kurban Bayramı namazı, 06:05’te eda edilecek. Mersinliler, bayramın bereketini namazla karşılayacak.

Hatay 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Hatay'da bayram namazı, 06:00'da kılınacak. Şehrin camileri bu özel gün için hazır olacak.

Kahramanmaraş 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Kahramanmaraş'ta namaz saati ise 05:54. Kahramanmaraşlılar, bayramın ruhunu huşu içinde yaşayacak.

Isparta 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Isparta’da Kurban Bayramı namazı, 06:20'de eda edilecek. Ispartalılar bayram coşkusunu camilerde paylaşacak.

Osmaniye 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Osmaniye'de namaz saati 05:58 olarak belirlendi. Osmaniye halkı, bayramı birlik içinde kutlayacak.

Burdur 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Burdur'da bayram namazı, 06:21'de kılınacak. Burdurlular bayramın huzurunu namazla taçlandıracak.

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Bayram namazı, Müslümanlar için özel bir öneme sahip olup, diğer vakit namazlarından farklı bir kılınış şekline sahiptir. Genellikle cemaatle kılınan iki rekâtlık vacip bir namazdır. İşte adım adım bayram namazının kılınışı:

Niyet: Namaza başlamadan önce kalben 'Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' diye niyet edilir. Birinci Rekât: İmamla birlikte tekbir (Allahu Ekber) alınarak namaza başlanır ve Sübhaneke duası okunur.

Sübhaneke'den sonra, imamla birlikte üç kez art arda 'Allahu Ekber' denilerek tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara bırakılır, üçüncü tekbirde ise eller bağlanır.

İmam Euzü Besmele çekerek Fatiha Suresi'ni ve ardından bir zammı sure okur. Cemaat sessizce dinler.

Rükuya gidilir ve sonra iki secde yapılır.

İkinci Rekât: İkinci rekâta kalkıldığında, imam önce Fatiha Suresi'ni ve ardından bir zammı sure okur.

Sureler bittikten sonra, rükuya gitmeden önce yine üç kez art arda 'Allahu Ekber' denilerek tekbir alınır. Her üç tekbirde de eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara bırakılır.

Dördüncü tekbirle rükuya gidilir.

Secdeye gidilir ve ardından oturularak Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Önce sağa, sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazın ardından imam minbere çıkarak bayram hutbesini okur. Hutbe dinlendikten sonra cemaat birbirleriyle ve sevdikleriyle bayramlaşır. Bayram namazı öncesi gusül abdesti almak ve güzel kokular sürünmek gibi sünnetler de bulunmaktadır.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun! Bayramınız sağlık, huzur ve bereketle geçsin.