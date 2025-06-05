2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

Ege Bölgesi'nde 2025 Kurban Bayramı Namaz Vakitleri

2025 Kurban Bayramı, 6 Haziran Cuma günü, tüm İslam dünyasında coşku içinde kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyuruna göre, Ege Bölgesi'nde bayram namazı saatleri belirlendi. İşte Ege illerimizin 2025 Kurban Bayramı namaz saatleri:

Not: ilçe ilçe namaz vakitleri farklılık gösterdiği için namaz vakitlerinden bir süre önce camiye gitmeniz tavsiye edilmektedir.

İzmir 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

İzmir'de Kurban Bayramı namazı 06:32'de kılınacak. Şehrin merkezi ve çevre ilçelerindeki camiler, bayram namazı için kapılarını açacak.

Manisa 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Manisa'da bayram namazı 06:30'da eda edilecek. Manisalılar, bayramın manevi atmosferinde namazlarını kılacaklar.

Aydın 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Aydın'da Kurban Bayramı namazı 06:30'da başlayacak. Aydınlılar, bayram coşkusunu namazla paylaşacak.

Denizli 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Denizli'de bayram namazı 06:25'te kılınacak. Şehirdeki camiler, bu özel gün için hazır olacak.

Muğla 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Muğla'da Kurban Bayramı namazı 06:29'da eda edilecek. Muğlalılar, bu bayramda huzur içinde namaz kılacaklar.

Afyonkarahisar 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Afyonkarahisar'da namaz saati 06:17 olarak belirlendi. Şehir sakinleri, bayram coşkusunu camilerde yaşayacak.

Kütahya 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Kütahya'da 2025 Kurban Bayramı namazı 06:18'de kılınacak. Kütahyalılar, birlik içinde bayramı idrak edecekler.

Uşak 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Uşak'ta Kurban Bayramı namazı 06:22'de eda edilecek. Uşaklılar, bayram huzurunu namazla taçlandıracaklar.

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Bayram namazı, Müslümanlar için özel bir öneme sahip olup, diğer vakit namazlarından farklı bir kılınış şekline sahiptir. Genellikle cemaatle kılınan iki rekâtlık vacip bir namazdır. İşte adım adım bayram namazının kılınışı:

Niyet: Namaza başlamadan önce kalben 'Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' diye niyet edilir. Birinci Rekât: İmamla birlikte tekbir (Allahu Ekber) alınarak namaza başlanır ve Sübhaneke duası okunur.

Sübhaneke'den sonra, imamla birlikte üç kez art arda 'Allahu Ekber' denilerek tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara bırakılır, üçüncü tekbirde ise eller bağlanır.

İmam Euzü Besmele çekerek Fatiha Suresi'ni ve ardından bir zammı sure okur. Cemaat sessizce dinler.

Rükuya gidilir ve sonra iki secde yapılır.

İkinci Rekât: İkinci rekâta kalkıldığında, imam önce Fatiha Suresi'ni ve ardından bir zammı sure okur.

Sureler bittikten sonra, rükuya gitmeden önce yine üç kez art arda 'Allahu Ekber' denilerek tekbir alınır. Her üç tekbirde de eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara bırakılır.

Dördüncü tekbirle rükuya gidilir.

Secdeye gidilir ve ardından oturularak Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Önce sağa, sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazın ardından imam minbere çıkarak bayram hutbesini okur. Hutbe dinlendikten sonra cemaat birbirleriyle ve sevdikleriyle bayramlaşır.

Müslümanların bayramı olan Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileriz.