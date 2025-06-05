2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

İç Anadolu'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

İç Anadolu Bölgesi, 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek mübarek Kurban Bayramı ile coşku dolu bir gün yaşayacak. Bu özel gün için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen bayram namazı vakitleri, bölgedeki tüm şehirlerde merakla bekleniyor. İşte İç Anadolu'nun şehirlerindeki namaz saatleri ve bayram namazının kılınışı.

Not: ilçe ilçe namaz vakitleri farklılık gösterdiği için namaz vakitlerinden bir süre önce camiye gitmeniz tavsiye edilmektedir.

Ankara 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Başkent Ankara'da bayram namazı, 06 Haziran 2025 Cuma günü 06:06'da eda edilecek. Başkentliler bu özel günde camileri doldurarak bayram coşgusunu paylaşacaklar.

Konya 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Mevlana şehri Konya'da, Kurban Bayramı namazı 06 Haziran 2025 Cuma günü 06:12'de kılınacak. Konyalılar, bayramın manevi atmosferini yaşamak için camilere akın edecek.

Kayseri 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

İç Anadolu'nun ticaret merkezi Kayseri'de, Kurban Bayramı namazı 06:58'de başlayacak. Kayserililer, bu mübarek günde namazla bereketi karşılayacak.

Eskişehir 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Öğrenci kenti Eskişehir'de bayram namazı, 06:15'te kılınacak. Şehrin dört bir yanındaki camiler, bayram namazı için kapılarını açacak.

Sivas 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Yiğidoların şehri Sivas'ta, bayram namazı 06 Haziran 2025 Cuma günü 05:49'da eda edilecek. Sivaslılar, bayramın ruhuna uygun bir şekilde namazlarını huşu içinde kılacak.

Nevşehir 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Kapadokya'nın büyülü şehri Nevşehir'de Kurban Bayramı namazı, 06:01'de kılınacak. Şehir sakinleri, bayram coşkusunu camilerde yaşayacak.

Yozgat 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

İç Anadolu'nun geleneksel şehirlerinden Yozgat'ta bayram namazı saati 05:58 olarak belirlendi. Yozgat halkı, bayramı birlik içinde idrak edecek.

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Bayram namazı, Müslümanlar için özel bir öneme sahip olup, diğer vakit namazlarından farklı bir kılınış şekline sahiptir. Genellikle cemaatle kılınan iki rekâtlık vacip bir namazdır. İşte adım adım bayram namazının kılınışı:

Niyet: Namaza başlamadan önce kalben 'Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' diye niyet edilir. Birinci Rekât: İmamla birlikte tekbir (Allahu Ekber) alınarak namaza başlanır ve Sübhaneke duası okunur.

Sübhaneke'den sonra, imamla birlikte üç kez art arda 'Allahu Ekber' denilerek tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara bırakılır, üçüncü tekbirde ise eller bağlanır.

İmam Euzü Besmele çekerek Fatiha Suresi'ni ve ardından bir zammı sure okur. Cemaat sessizce dinler.

Rükuya gidilir ve sonra iki secde yapılır.

İkinci Rekât: İkinci rekâta kalkıldığında, imam önce Fatiha Suresi'ni ve ardından bir zammı sure okur.

Sureler bittikten sonra, rükuya gitmeden önce yine üç kez art arda 'Allahu Ekber' denilerek tekbir alınır. Her üç tekbirde de eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara bırakılır.

Dördüncü tekbirle rükuya gidilir.

Secdeye gidilir ve ardından oturularak Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Önce sağa, sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazın ardından imam minbere çıkarak bayram hutbesini okur. Hutbe dinlendikten sonra cemaat birbirleriyle ve sevdikleriyle bayramlaşır. Bayram namazı öncesinde gusül abdesti almak ve güzel kokular sürünmek gibi sünnetler de bulunmaktadır.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Bayramınız sağlıklı, huzurlu ve bereketli geçsin.