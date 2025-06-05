2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Mübarek Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü tüm İslam alemi tarafından coşkuyla kutlanacak. Karadeniz Bölgesi'nde, sabahın erken saatlerinde camiler dolup taşacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği 2025 Kurban Bayramı namaz saatleri, her şehir için detaylı olarak aşağıda yer almakta.

Not: ilçe ilçe namaz vakitleri farklılık gösterdiği için namaz vakitlerinden bir süre önce camiye gitmeniz tavsiye edilmektedir.

Kurban Bayramı Namaz Saatleri

İşte 2025 yılı için Karadeniz Bölgesi'ndeki illerimizin bayram namazı saatleri:

Samsun Kurban Bayramı Namaz Saati

Samsun'da bayram namazı 6 Haziran 2025 Cuma günü, yaklaşık olarak 05:48'de eda edilecek.

Trabzon Kurban Bayramı Namaz Saati

Trabzon'da Kurban Bayramı namazı, 6 Haziran 2025 Cuma günü, tahmini 05:36'da kılınacak.

Ordu Kurban Bayramı Namaz Saati

Ordu'da bu yıl bayram namazı, 6 Haziran 2025 Cuma günü, saat 05:43'te gerçekleşecek.

Rize Kurban Bayramı Namaz Saati

Rize'deki bayram namazı ise 6 Haziran 2025 Cuma günü, saat 05:32'de gerçekleştirilecek.

Giresun Kurban Bayramı Namaz Saati

Giresun'da bayram namazı, 6 Haziran 2025 Cuma günü, yaklaşık 05:41'de kılınacak.

Zonguldak Kurban Bayramı Namaz Saati

Zonguldak'ta 2025 Kurban Bayramı namaz saati, 6 Haziran Cuma günü, 06:06 olarak belirlendi.

Kastamonu Kurban Bayramı Namaz Saati

Kastamonu'da Kurban Bayramı namazı, 6 Haziran 2025 Cuma günü, tahmini saat 05:58'de eda edilecek.

Sinop Kurban Bayramı Namaz Saati

Türkiye'nin en kuzey ucu Sinop'ta bayram namazı, 6 Haziran 2025 Cuma günü, saat 05:51'de olacak.

Amasya Kurban Bayramı Namaz Saati

Amasya'da 2025 Kurban Bayramı namazı, 6 Haziran 2025 Cuma günü, yaklaşık olarak 05:52'de kılınacak.

Çorum Kurban Bayramı Namaz Saati

Çorum'da bayram namazı, 6 Haziran 2025 Cuma günü, yaklaşık 05:56'da gerçekleşecek.

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Bayram namazı, Müslümanlar için özel bir öneme sahip olup, diğer vakit namazlarından farklı bir kılınış şekline sahiptir. Genellikle cemaatle kılınan iki rekâtlık vacip bir namazdır. İşte adım adım bayram namazının kılınışı:

Niyet: Namaza başlamadan önce kalben 'Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' diye niyet edilir. Birinci Rekât: İmamla birlikte tekbir (Allahu Ekber) alınarak namaza başlanır ve Sübhaneke duası okunur.

Sübhaneke'den sonra, imamla birlikte üç kez art arda 'Allahu Ekber' denilerek tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara bırakılır, üçüncü tekbirde ise eller bağlanır.

İmam Euzü Besmele çekerek Fatiha Suresi'ni ve ardından bir zammı sure okur. Cemaat sessizce dinler.

Rükuya gidilir ve sonra iki secde yapılır.

İkinci Rekât: İkinci rekâta kalkıldığında, imam önce Fatiha Suresi'ni ve ardından bir zammı sure okur.

Sureler bittikten sonra, rükuya gitmeden önce yine üç kez art arda 'Allahu Ekber' denilerek tekbir alınır. Her üç tekbirde de eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara bırakılır.

Dördüncü tekbirle rükuya gidilir.

Secdeye gidilir ve ardından oturularak Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Önce sağa, sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazın ardından imam minbere çıkarak bayram hutbesini okur. Hutbe dinlendikten sonra cemaat birbirleriyle ve sevdikleriyle bayramlaşır.

Unutulmamalıdır ki, bayram namazı öncesinde gusül abdesti almak ve güzel kokular sürünmek sünnettir.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Bayramınız bereketli ve huzurlu geçsin!