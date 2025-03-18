2025-MSÜ Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

2025-MSÜ cevap kağıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle erişime açıldı, detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 11:08
2025-MSÜ Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

2025-MSÜ Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için sınav cevap kağıtları ve adayların cevapları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından erişime açıldı.

Cevap Kağıdı Erişimi Nasıl Olacak?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 23 Şubat'ta gerçekleştirilen 2025-MSÜ'ye katılan adaylar, cevap kağıtlarının görüntülerine ve optik okuyucular tarafından okunan aday cevaplarına ulaşabilecekler.

Cevap kağıtlarına erişim, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sağlanacak ve bu süreç toplamda 10 gün sürecek.

Adaylar Hangi Bilgilere Ulaşabilecek?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra, yayınlanan form üzerindeki soru numaralarını tıklayarak her bir soruya ait detayları inceleyebilecek. Bu detaylar arasında soru kökü, cevap seçenekleri ve doğru cevaplar yer alacak.

Görüntülenen sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecektir. Ancak, bu sayfa belge niteliği taşımayacaktır.

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