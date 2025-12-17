DOLAR
AP, Rus gazı ithalatını 2027'ye kadar yasaklama planını onayladı

Avrupa Parlamentosu, Rus gazı ve LNG ithalatını kademeli olarak 2027 sonbaharına kadar sıfıra indirme planını 500 evetle onayladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:15
AP, Rus gazı ithalatını 2027'ye kadar yasaklama planını onayladı

AP, Rus gazı ithalatını 2027'ye kadar yasaklama planını onayladı

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği’nin Rusyadan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatını kademeli olarak sona erdirmeyi öngören teklifi bugün öğle saatlerinde yapılan oylamada kabul etti.

Oylama ve karar

Teklif, Parlamentoda 500 evet oyuna karşı 120 hayır ve 32 çekimser oy ile onaylandı. Parlamentonun onayı, Avrupa Konseyi ile Parlamento temsilcilerinin 3 Aralık tarihinde yapılan müzakerelerde uzlaşma sağlamasının ardından geldi.

Yürürlük ve takvim

Düzenleme, AB üyesi ülkeler tarafından da onaylandığında yürürlüğe girecek. Buna göre 2026 yılında spot piyasalardan yapılan Rus LNG ithalatı birlik genelinde yasaklanacak; boru hattı yoluyla yapılan doğal gaz ithalatı ise 30 Eylül 2027 tarihine kadar aşamalı olarak sona erdirilecek.

Yasal düzenleme, AB üyesi ülkeler tarafından nitelikli oy çokluğu ile kabul edilebilecek şekilde düzenlendi; böylece Moskova’dan doğal gaz ithalatını sürdürmek isteyen Macaristan ve Slovakya gibi ülkelerce bloke edilmesi engellenebilecek.

AB'nin enerji bağımlılığındaki azalma

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, parlamentodaki konuşmasında savaşın başından bu yana Rus fosil yakıtı kullanımının büyük oranda azaldığını vurguladı. Von der Leyen, "Rusya’dan ithal edilen kömür oranı, savaşın başında yüzde 51 iken bugün sıfıra indi. Ham petrol ithalatı ise savaşın başında yüzde 26 seviyesinden yüzde 2’ye düştü" ifadelerini kullandı.

Ek olarak, AP'ye göre Ekim ayı itibarıyla AB’nin gaz ithalatında Rusya’nın payı yüzde 12 seviyesinde bulunuyor; savaş öncesinde bu oran yüzde 45 seviyesindeydi. Von der Leyen, "Rus fosil yakıtlarını kalıcı ve temelli bir biçimde aşamalı olarak tamamen sona erdireceğiz" diyerek kararın birlik için stratejik bir adım olduğunu belirtti.

