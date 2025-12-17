DOLAR
Konya'da kunduracıda kavga: 1 kişi bacağından bıçaklandı

Konya Karatay'da bir kunduracıda çıkan kavgada yabancı uyruklu E.E.A. bacağından bıçaklandı; saldırgan kaçtı, yaralı Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:47
Karatay Fevziçakmak Mahallesi'nde öğle vakti çatışma

Olay, saat 12.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 10673. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki kunduracıda çalışan yabancı uyruklu E.E.A. ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, E.E.A.'yı bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

