Konya'da kunduracıda kavga: 1 kişi bacağından bıçaklandı

Karatay Fevziçakmak Mahallesi'nde öğle vakti çatışma

Olay, saat 12.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi 10673. Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki kunduracıda çalışan yabancı uyruklu E.E.A. ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, E.E.A.'yı bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KONYA’DA SANAYİSİ SİTESİNDE BULUNAN KUNDURACIDA ÇALIŞAN İŞÇİLER ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ BACAĞINDAN BIÇAKLANDI.