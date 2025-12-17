Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 bin 373 gram Skunk ve 16 kök ele geçirildi

Düzce İl Jandarma'dan Uyuşturucu Operasyonu: M.U. Gözaltında

Operasyonun Detayları

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kaynaşlı ilçesinde M.U. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde arama yaptı.

Arama sonucunda 2 bin 373 gram Skunk, 16 kök Skunk bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet vakumlu paketleme makinesi, 1 adet etiketleme makinası ile iklimlendirme sisteminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ayrıca aramada 1 adet av tüfeği ve 5 adet fişek bulundu. Şüpheli M.U. gözaltına alınırken, konuya ilişkin adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli sürecin ilerlemesiyle ilgili bilgiler yetkili makamlar tarafından paylaşılacak.

DÜZCE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN İSTİHBARATİ ÇALIŞMALAR SONRASI UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN 1 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINDI.