Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 bin 373 gram Skunk ve 16 kök ele geçirildi

Düzce Kaynaşlı'da düzenlenen operasyonda 2 bin 373 gram Skunk, 16 kök bitki ve ekipmanlar ele geçirildi; M.U. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 19:00
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 19:03
Düzce İl Jandarma'dan Uyuşturucu Operasyonu: M.U. Gözaltında

Operasyonun Detayları

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kaynaşlı ilçesinde M.U. isimli şahsın evinde ve eklentilerinde arama yaptı.

Arama sonucunda 2 bin 373 gram Skunk, 16 kök Skunk bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet vakumlu paketleme makinesi, 1 adet etiketleme makinası ile iklimlendirme sisteminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ayrıca aramada 1 adet av tüfeği ve 5 adet fişek bulundu. Şüpheli M.U. gözaltına alınırken, konuya ilişkin adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli sürecin ilerlemesiyle ilgili bilgiler yetkili makamlar tarafından paylaşılacak.

