Kayseri Talas'ta Kontrolden Çıkan Audi Kafeteryaya Girdi — Müşteriler Saniyelerle Kurtuldu

Kayseri Talas'ta kontrolden çıkan 06 KYY 38 plakalı Audi, Bahçelievler Mahallesi'ndeki kafeteryaya girdi; iki müşteri kazayı saniyelerle atlattı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 21:58
Kayseri Talas'ta Kontrolden Çıkan Araç Kafeteryaya Girdi

Kayseri’nin Talas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bir kafeteryaya girerek paniğe yol açtı.

Olay, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Soylular 1 Sokak’ta meydana geldi. S.E.U. yönetimindeki 06 KYY 38 plakalı Audi marka otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kafeteryanın içine girdi.

İlk müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralanan kimse olmadığı tespit edildi. Olay yerine çağrılan çekiciyle otomobil kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil kafeteryaya girmeden saniyeler önce iki kişinin kazanın gerçekleştiği masaya oturmak üzere olduğu ve olaydan saniyelerle kurtuldukları görüldü.

