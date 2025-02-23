2025 MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı

2025 MSÜ Sınavı İçin Önemli Gelişme

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) için beklenen haber geldi. Sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı artık erişime açıldı.

Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Erişimi

ÖSYM’nin resmi internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-MSÜ sınavının temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u adayların erişimine sunuldu. Sınav sorularının tamamına https://ais.osym.gov.tr üzerinden 10 gün boyunca ulaşmak mümkün olacak.

Adayların, bu sürede sorular hakkında değerlendirmeler yapabilmesi ve sınav performanslarını analiz edebilmesi bekleniyor.