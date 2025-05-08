2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Yeni evlenecek çiftler için zorlayıcı olan kiralık ev masraflarına ilişkin müjdeli bir haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2025 yılı "Aile Yılı" ilan edilirken, kiralık ev arayan çiftler için önemli destekler sağlanacak.

Son yıllarda konut fiyatlarının artışı, kiralık ev fiyatlarına da yansıdı ve bu durum yeni evli çiftlerin yuva kurma hayallerini ertelemesine neden oldu. Ancak 2025 yılı, bu baskıyı hafifletecek bir dizi destek ile başladı.

Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Emlakçı komisyonu, genç çiftlerin kiralık ev arayışındaki en büyük engellerden biriydi. Artık belirli şartları sağlayan yeni evli çiftler, emlak sağlayıcılarına komisyon ödemek zorunda kalmayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı kampanya ile emlak sektörü, 2025 yılı boyunca bu tür ödemelerin alınmayacağını duyurdu.

Genç Çiftlere Büyük Destek

Emlakçılar Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, yaptığı açıklamada, "Kiralama işlemlerinde genelde evin bir aylık kira bedeli kadar hizmet bedeli alınmakta. Ancak bu yıl bu ücreti almayacağız" ifadelerini kullandı.

Akçam'a göre, bu uygulamanın 100 bin çifti etkilemesi ve toplamda 2,5 milyar TL tasarruf sağlayacağı öngörülüyor. Eğer ortalama aylık kira bedelinin 25 bin TL olduğu düşünülürse, bu yeni destek genç çiftlerin ekonomi açısından rahat bir nefes almasını sağlayacak.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu emlakçı komisyonu muafiyeti, her yeni evli çift için otomatik olarak geçerli olmayacak. Çiftlerin evlilik belgelerini ilgili bakanlığa sunarak onay işlemi yaptırmaları gerekecek. Onay sürecinin ardından bir barkod alınacak ve bu barkodla beraber emlakçıya gidilerek hizmet bedeli muafiyeti sağlanacak.

Bu yenilik, yeni evlenen çiftlerin kira masraflarını azaltarak evlilik süreçlerini kolaylaştıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.