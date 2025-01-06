2025 Turizm Başkenti Erzurum Yazısı Buzdan Şekillendirildi

2025 Turizm Başkenti Erzurum Buzdan Hayat Buldu

Erzurum, 2025 Turizm Başkenti unvanı için hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Kent meydanında sergilenen "2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı, testere ve ütü yardımıyla buzdan oluşturuldu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da, uluslararası organizasyonların ilki olan Kış Oyunları yarın Palandöken'de başlayacak.

Bu etkinlik çerçevesinde, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin koordinatörlüğünde, Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğine sahip olan Ata Buz Müzesi tarafından yaratılan buzdan yazı, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yer alıyor.

İlerleyen saatlerde, Erzurum EİT 2025 Turizm Başkenti programının açılışı, il protokolü eşliğinde Havuzbaşı Kent Meydanı'nden Çifte Minareli Medrese'ye kadar yapılacak olan kortej yürüyüşüyle kutlanacak.

Bu arada şehirde, yıl boyunca gerçekleştirilecek birçok organizasyonun takvimi de duyuruldu. Erzurum, turizm konusunda göz dolduran etkinliklerle dolu bir yıl geçirecek.

"2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı, testere ve ütü yardımıyla buzdan yapılarak kent meydanında sergilendi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatınca "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyan Ata Buz Müzesi koordinatörlüğünce testere ve ütü yardımıyla buzdan yapılan "2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda sergilendi.

"2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı, testere ve ütü yardımıyla buzdan yapılarak kent meydanında sergilendi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatınca "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyan Ata Buz Müzesi koordinatörlüğünce testere ve ütü yardımıyla buzdan yapılan "2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda sergilendi.