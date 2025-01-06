DOLAR
35,34 0,13%
EURO
36,62 -0,33%
ALTIN
2.991,92 0,26%
BITCOIN
3.498.719,4 -0,76%

2025 Turizm Başkenti Erzurum Yazısı Buzdan Şekillendirildi

Erzurum, 2025 Turizm Başkenti unvanını buzdan yapılan yazıyla kutladı. Kış Oyunları finale kucak açıyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 11:22
2025 Turizm Başkenti Erzurum Yazısı Buzdan Şekillendirildi

2025 Turizm Başkenti Erzurum Buzdan Hayat Buldu

Erzurum, 2025 Turizm Başkenti unvanı için hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Kent meydanında sergilenen "2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı, testere ve ütü yardımıyla buzdan oluşturuldu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da, uluslararası organizasyonların ilki olan Kış Oyunları yarın Palandöken'de başlayacak.

Bu etkinlik çerçevesinde, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin koordinatörlüğünde, Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğine sahip olan Ata Buz Müzesi tarafından yaratılan buzdan yazı, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yer alıyor.

İlerleyen saatlerde, Erzurum EİT 2025 Turizm Başkenti programının açılışı, il protokolü eşliğinde Havuzbaşı Kent Meydanı'nden Çifte Minareli Medrese'ye kadar yapılacak olan kortej yürüyüşüyle kutlanacak.

Bu arada şehirde, yıl boyunca gerçekleştirilecek birçok organizasyonun takvimi de duyuruldu. Erzurum, turizm konusunda göz dolduran etkinliklerle dolu bir yıl geçirecek.

"2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı, testere ve ütü yardımıyla buzdan yapılarak kent meydanında...

"2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı, testere ve ütü yardımıyla buzdan yapılarak kent meydanında sergilendi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatınca "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyan Ata Buz Müzesi koordinatörlüğünce testere ve ütü yardımıyla buzdan yapılan "2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda sergilendi.

"2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı, testere ve ütü yardımıyla buzdan yapılarak kent meydanında...

"2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı, testere ve ütü yardımıyla buzdan yapılarak kent meydanında sergilendi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatınca "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyan Ata Buz Müzesi koordinatörlüğünce testere ve ütü yardımıyla buzdan yapılan "2025 Turizm Başkenti Erzurum" yazısı, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda sergilendi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de ATM'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Kayseri'de Husumet Nedeniyle Babayı Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası
3
Konya'da Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 5 Yaralı
4
Güney Kore'de Jeju Air, Bakım Nedeniyle En Fazla Uçuşu Ertelenen Hava Yolu Oluyor
5
İBB'nin Ulaşım Ücretlerine Yüzde 46,09 Zam Teklifi UKOME'de Reddedildi
6
Golan Tepeleri'nde Ayşe Kıyılı'nın Yıldızlı Yüzük Hikayesi: Esed'in Düşüşü İle Gelen Özgürlük
7
Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!