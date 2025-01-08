2025 Valiler Buluşması Programı Tamamlandı: İçişleri Bakanlığı'nın Önemi Vurgulandı

2025 Valiler Buluşması Programı Tamamlandı

İçişleri Bakanlığı, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla düzenlediği ve iki gün süren 2025 Valiler Buluşması programını başarıyla tamamladı.

Deprem Gerçeği ve Kriz Yönetimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Valiler Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğal afet riski ile karşı karşıya olduğunu vurgu yaptı. Asrın en büyük tabii afetlerinden biri olan 6 Şubat depremini hatırlatarak, bu tür durumlarda kriz ve afet yönetiminin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan, devletin hükümetinin bu süreçte alınan tedbirlerin yanı sıra, hızlı karar alabilen ve etkin yönetim sergileyen valilerin kritik rolünü de öne çıkardığını söyledi.

Adalet ve İstişare Vurgusu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ise programda yaptığı konuşmasında, valilerin adalet sağlama sorumluluğunun önemine değinerek, istişare mekanizmasının yaygınlaşması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, valilerin sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile iş birliği içerisinde etkili çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İnsan Odaklı Yönetim Anlayışı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da programda katkı sağladı. Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri doğrultusunda insan odaklı yönetim anlayışlarına vurgu yaptı.

Yerlikaya, valilerin devletin sürekliliğini sağlayan en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade ederek, görevlerini gönül ve samimiyetle yerine getirmelerini istedi.

Kabine Üyeleri Tecrübelerini Paylaştı

Valiler Buluşması'nın oturumlarına katılan çeşitli kabine üyeleri de, tecrübelerini valilerle paylaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer bakanlar, valilere önemli bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Böylece, 2025 Valiler Buluşması, valilerin görev ve sorumluluklarını derinlemesine ele alma imkânı sağladı ve kamu yönetiminde birlikteliği bir kez daha pekiştirdi.