Denizli'ye Modern Yaşariye-Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Denizli Valiliği, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever Mustafa Dede işbirliğiyle yapımı tamamlanan Yaşariye-Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Modern yapısı ve kapsamlı hizmet yelpazesiyle merkez, bölgedeki sağlık ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynayacak.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Açılış törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, hayırsever Yaşariye – Mustafa Dede ve ailesi ile çok sayıda mahalleli katıldı.

Sunulan Hizmetler ve Gelecek Planı

Yaşariye-Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezi'nin açılmasıyla birlikte Denizli'de Aile Sağlığı Merkezi sayısı 135'e ulaştı. Merkezde göreve başlayan 2 Aile Hekimi ile birlikte kentteki aile hekimi sayısı 373'e yükseldi.

Merkezin yanında projesi ve ihalesi tamamlanan, 3.800 m2 kapalı alana sahip bir Sağlıklı Hayat Merkezi inşa edilecek. Bu merkez tamamlanana kadar, Kayalar mahallesinde yaşayan vatandaşların hizmete erişimini sağlamak amacıyla, mevcut Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetleri sunulmaya başlandı.

Tesis bünyesinde; beslenme danışmanlığı, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı, KETEM danışmanlığı, psiko-sosyal destek hizmetleri, tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı ile koruyucu ağız ve diş sağlığı danışmanlığı gibi hizmetler verilecek. Bu hizmetlerle vatandaşlara sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması hedefleniyor.

Protokol üyeleri, Yaşariye-Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezi'nin Denizli'ye hayırlı olmasını dileyerek hayırsever aileye teşekkür etti.

