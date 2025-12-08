DOLAR
42,56 0%
EURO
49,65 0%
ALTIN
5.769,01 0%
BITCOIN
3.895.913,93 0%

Denizli'ye Modern Yaşariye-Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Denizli'de Yaşariye-Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi; merkez sayısı 135'e, aile hekimi sayısı 373'e yükseldi. Geniş kapsamlı sağlık hizmetleri sunulacak.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 09:39
Denizli'ye Modern Yaşariye-Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Denizli'ye Modern Yaşariye-Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Denizli Valiliği, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever Mustafa Dede işbirliğiyle yapımı tamamlanan Yaşariye-Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Modern yapısı ve kapsamlı hizmet yelpazesiyle merkez, bölgedeki sağlık ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynayacak.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Açılış törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, hayırsever Yaşariye – Mustafa Dede ve ailesi ile çok sayıda mahalleli katıldı.

Sunulan Hizmetler ve Gelecek Planı

Yaşariye-Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezi'nin açılmasıyla birlikte Denizli'de Aile Sağlığı Merkezi sayısı 135'e ulaştı. Merkezde göreve başlayan 2 Aile Hekimi ile birlikte kentteki aile hekimi sayısı 373'e yükseldi.

Merkezin yanında projesi ve ihalesi tamamlanan, 3.800 m2 kapalı alana sahip bir Sağlıklı Hayat Merkezi inşa edilecek. Bu merkez tamamlanana kadar, Kayalar mahallesinde yaşayan vatandaşların hizmete erişimini sağlamak amacıyla, mevcut Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde Sağlıklı Hayat Merkezi hizmetleri sunulmaya başlandı.

Tesis bünyesinde; beslenme danışmanlığı, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite danışmanlığı, kadın ve üreme sağlığı, KETEM danışmanlığı, psiko-sosyal destek hizmetleri, tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı ile koruyucu ağız ve diş sağlığı danışmanlığı gibi hizmetler verilecek. Bu hizmetlerle vatandaşlara sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması hedefleniyor.

Protokol üyeleri, Yaşariye-Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezi'nin Denizli'ye hayırlı olmasını dileyerek hayırsever aileye teşekkür etti.

DENİZLİ VALİLİĞİ, DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE HAYIRSEVER MUSTAFA DEDE İŞBİRLİĞİYLE YAPIMI...

DENİZLİ VALİLİĞİ, DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE HAYIRSEVER MUSTAFA DEDE İŞBİRLİĞİYLE YAPIMI TAMAMLANAN YAŞARİYE - MUSTAFA DEDE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI. AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, MODERN YAPISI VE GENİŞ HİZMET YELPAZESİYLE BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR İHTİYACI KARŞILAYACAK.

DENİZLİ VALİLİĞİ, DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VE HAYIRSEVER MUSTAFA DEDE İŞBİRLİĞİYLE YAPIMI...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Tır, Fırtınada Motosikletliye 'Rüzgar Kıran' Oldu
2
Germencik'te Temizlik Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
3
Reyhanlı'da 10 Yaşındaki Amir Kurtarıldı — Baba: "Dayı En Ağır Cezayı Almalı"
4
Erzincan'da Kayalıklarda Mahsur Kalan 11 Keçi 3 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı
5
Başakşehir'de Kardeş Kavgası: Sopa, Kemer ve Bıçakla Yaralanma — 12 Gözaltı
6
Denizli'ye Modern Yaşariye-Mustafa Dede Aile Sağlığı Merkezi Açıldı
7
Erzurum'da Geri Dönüşüm Ustası Abdulkadir Şimşek

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi