Bursa'da Asayiş Uygulaması: Arananlar Yakalandı, Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bursa'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması: Aranan şahıslar yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde gerçekleştirilen kapsamlı uygulamalarda aranan şahıslar yakalandı, uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi. Denetimlerde çok sayıda araç, iş yeri ve kişi sorgulandı.

Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım uygulaması

Sabit asayiş uygulamalarında 12 ayrı noktada toplam 291 araç sorgulandı. Bu kapsamda 504 şahıs sorgulanmış olup, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 aranan şahıs yakalandı.

Koordineli denetimler ve bulgular

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet birimlerinin katılımıyla 24 farklı noktada sabit, hareketli yol ve umuma açık iş yeri uygulaması yapıldı.

Yapılan yol uygulamalarında 2.741 şahıs sorgulanırken 4 aranan şahıs yakalandı. Denetimler sırasında bir şahıstan 0,41 gram kokain, diğer bir şahıstan 2,94 gram bonzai ele geçirildi ve şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca bir şahıstan havalı tabanca ele geçirilmiş, kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Araç ve iş yeri denetimleri

Uygulamalar kapsamında toplam 1.230 araç sorgulandı; bunlardan 1 araç trafikten men edilirken, 17 araca toplam 115.800 TL idari para cezası uygulandı.

Umuma açık iş yeri denetimlerinde 12 iş yeri kontrol edilip 129 şahıs sorgulandı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ancak bir iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilirken, 5 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Emniyetten açıklama

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi.

