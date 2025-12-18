DOLAR
42,69 -0,03%
EURO
50,23 -0,22%
ALTIN
5.958,3 0,03%
BITCOIN
3.681.355,55 -0,17%

Bursa'da Asayiş Uygulaması: Arananlar Yakalandı, Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bursa'da Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde düzenlenen asayiş uygulamalarında çok sayıda kişi ve araç sorgulandı; arananlar yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 01:08
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 01:17
Bursa'da Asayiş Uygulaması: Arananlar Yakalandı, Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bursa'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması: Aranan şahıslar yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde gerçekleştirilen kapsamlı uygulamalarda aranan şahıslar yakalandı, uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi. Denetimlerde çok sayıda araç, iş yeri ve kişi sorgulandı.

Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım uygulaması

Sabit asayiş uygulamalarında 12 ayrı noktada toplam 291 araç sorgulandı. Bu kapsamda 504 şahıs sorgulanmış olup, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 aranan şahıs yakalandı.

Koordineli denetimler ve bulgular

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet birimlerinin katılımıyla 24 farklı noktada sabit, hareketli yol ve umuma açık iş yeri uygulaması yapıldı.

Yapılan yol uygulamalarında 2.741 şahıs sorgulanırken 4 aranan şahıs yakalandı. Denetimler sırasında bir şahıstan 0,41 gram kokain, diğer bir şahıstan 2,94 gram bonzai ele geçirildi ve şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca bir şahıstan havalı tabanca ele geçirilmiş, kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Araç ve iş yeri denetimleri

Uygulamalar kapsamında toplam 1.230 araç sorgulandı; bunlardan 1 araç trafikten men edilirken, 17 araca toplam 115.800 TL idari para cezası uygulandı.

Umuma açık iş yeri denetimlerinde 12 iş yeri kontrol edilip 129 şahıs sorgulandı ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ancak bir iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilirken, 5 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Emniyetten açıklama

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve uygulamaların aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi.

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE NİLÜFER, OSMANGAZİ VE YILDIRIM...

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE NİLÜFER, OSMANGAZİ VE YILDIRIM İLÇELERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GENİŞ KAPSAMLI ASAYİŞ UYGULAMALARINDA ARANAN ŞAHISLAR YAKALANIRKEN, UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ, ÇOK SAYIDA ARAÇ VE İŞYERİ DENETLENDİ.

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE NİLÜFER, OSMANGAZİ VE YILDIRIM...

İLGİLİ HABERLER

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Asayiş Uygulaması: Arananlar Yakalandı, Uyuşturucu Ele Geçirildi
2
Antalya'da Muhalif Gruplar Arasında Gerginlik: Polis Müdahalesiyle Engellendi
3
Dilovası faciasında iddianame hazırlandı: Sanıklar 'olası kast'la yargılanıyor
4
Kocaeli'de silahlı saldırı: Futbolcu Uğurcan Bekçi ağır yaralandı
5
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi
6
Kayseri'de 111 Firari Hükümlü Yakalandı
7
Meksiko'da tanker patlaması: 8 ölü, 94 yaralı

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı